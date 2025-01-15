Послушайте! Песня группы из Нарвы стала лучшим рок-хитом 2024 года и принесла ей более 5000 евро

Как журналисту нарвской газеты рассказали участники группы Pale Alison, песня „Summer’s melody slows it’s pace“ (в русском варианте „Здесь несменно кончится лето“) была написана вокалисткой Елизаветой Андержановой осенью 2023 года в акустическом этно-рок стиле. А в 2024-м музыканты переделали аранжировку, добавив в нее элементы прогрессивного рока.

„Песня говорит о том, что важно уметь остановиться, не гнаться за своими тревогами, страхами, посмотреть на мир вокруг и научиться быть „здесь и сейчас“, потому что люди приходят и уходят, а ты сам останешься у себя навсегда. Важно помнить о своем внутреннем „Я“, о том, что мир прекрасен и что все, происходящее с нами, – не конец света“, – рассказала журналисту „Нарвской газеты“ Елизавета Андержанова.

По ее словам, когда коллектив отправлял песню на радио, никто не думал, что она будет номинирована на какую-то награду. Музыканты хотели познакомить со своим творчеством больше людей и поднять охваты. Но когда пришло уведомление, что песня номинирована на рок-хит года, ребята были приятно удивлены и решили попросить помощи у друзей и поклонников – сделали посты в социальных сетях, записали два промо-ролика на русском и английском языках. Русский ролик разошелся в нарвских группах и люди поддержали музыкантов.

„Мы не ожидали, что голосов будет так много. Именно слушатели помогли нам завоевать этот титул. Мы очень обрадовались, эмоции били через край, особенно когда нас пригласили на передачу Rock FM, не сказав, для чего. А потом оказалось, что мы победили“, – отметила Елизавета Андержанова.

Ценность победы высока еще и потому, что в конкурсе была серьезная конкуренция: в нем участвовали известные музыкальные коллективы, которые часто выступают, гастролируют и имеют много прослушиваний на разных платформах.