В этом году традиционный Венецианский карнавал в Таллинне не состоится. Что случилось?(16)
В 2025 году фестиваль „Венецианский карнавал в Таллинне“, традиционно проходивший в парке Лёвенру в Кристийне, не состоится. Об этом сообщил в соцсетях организатор фестиваля Вадим Анцупов.
Как сообщает Анцупов, ссылаясь на слова районной управы, этим летом фестиваль в парке Лёвенру провести невозможно.
„По заверению чиновников из управы района Кристийне, на этот год запланирована масштабная реконструкция парка Лёвенру. А посему никакие массовые мероприятия на территории нашей „маленькой Венеции“ невозможны. Мы вынуждены взять паузу на год, пока работы в парке не будут закончены“, - поясняет он.
„Весна покажет, началась ли реконструкция парка (хочется верить, что это не надуманная причина). А пока готовим костюмы и маски для следующего нашего карнавала, который, я надеюсь, все-таки состоится“, - добавил организатор.
К слову, старейшина района Кристийне Рената Лукк в прошлом году назвала Венецианский карнавал одной из жемчужин культурного лета Кристийне. Венецианский карнавал проходил в Таллинне уже 12 раз. Главное событие карнавала — конкурс-дефиле карнавальных костюмов и масок.
Венецианский карнавал — это древняя традиция: первый венецианский карнавал прошел в XI веке в Италии. Несколько лет назад Анцупов рассказал Delfi о том, как зародилась идея проведения карнавала в Таллинне: „После первой поездки на карнавал в Венецию, я был очарован праздником и мне захотелось поделиться этой красотой с жителями нашего города, потому что далеко не каждый человек может позволить себе поездку в Венецию. Так родилась идея устроить локальный фестиваль масок в Таллинне“.
„Наш карнавал все эти годы проходит в парке Лёвенру, потому что этот парк очень сильно напоминает Венецию. Парк расположен на острове, он со всех сторон окружен каналом с водой. Есть два моста и даже статуя льва — символ Венеции. Лучшего места и не придумать“, - объяснил он выбор локации.
О том, что Таллинн планирует реконструировать парк Лёвенру, сосредоточившись при этом на сохранении его природы и увеличении биоразнообразия, стало известно в октябре прошлого года.
В результате реконструкции планируется превратить парк Лёвенру в удобную и вдохновляющую среду, где у каждого будет возможность наслаждаться городской природой, заниматься спортом и качественно проводить время со своими близкими. Планируется создать новые места обитания для птиц, насекомых и других живых организмов, улучшить сообщение со школой по интересам „Кулло“, создать парковые дорожки без ступенек и с хорошим доступом и удобные зоны отдыха. В качестве новшества планируется построить зеленый остров с платформами, беседками и местами для отдыха, где можно будет любоваться природой.
В парке появятся новые тренажерные и игровые площадки, которые гармонично впишутся в окружающую среду; благодаря им возможность активно проводить время будет и у детей, и у взрослых. Игровые и тренажерные площадки будут разделены островками с высокими и низкими насаждениями, а также холмами и впадинами с плавными формами.