В этом году традиционный Венецианский карнавал в Таллинне не состоится. Что случилось?

Как сообщает Анцупов, ссылаясь на слова районной управы, этим летом фестиваль в парке Лёвенру провести невозможно.

„По заверению чиновников из управы района Кристийне, на этот год запланирована масштабная реконструкция парка Лёвенру. А посему никакие массовые мероприятия на территории нашей „маленькой Венеции“ невозможны. Мы вынуждены взять паузу на год, пока работы в парке не будут закончены“, - поясняет он.

„Весна покажет, началась ли реконструкция парка (хочется верить, что это не надуманная причина). А пока готовим костюмы и маски для следующего нашего карнавала, который, я надеюсь, все-таки состоится“, - добавил организатор.

К слову, старейшина района Кристийне Рената Лукк в прошлом году назвала Венецианский карнавал одной из жемчужин культурного лета Кристийне. Венецианский карнавал проходил в Таллинне уже 12 раз. Главное событие карнавала — конкурс-дефиле карнавальных костюмов и масок.

Венецианский карнавал — это древняя традиция: первый венецианский карнавал прошел в XI веке в Италии. Несколько лет назад Анцупов рассказал Delfi о том, как зародилась идея проведения карнавала в Таллинне: „После первой поездки на карнавал в Венецию, я был очарован праздником и мне захотелось поделиться этой красотой с жителями нашего города, потому что далеко не каждый человек может позволить себе поездку в Венецию. Так родилась идея устроить локальный фестиваль масок в Таллинне“.

„Наш карнавал все эти годы проходит в парке Лёвенру, потому что этот парк очень сильно напоминает Венецию. Парк расположен на острове, он со всех сторон окружен каналом с водой. Есть два моста и даже статуя льва — символ Венеции. Лучшего места и не придумать“, - объяснил он выбор локации.

О том, что Таллинн планирует реконструировать парк Лёвенру, сосредоточившись при этом на сохранении его природы и увеличении биоразнообразия, стало известно в октябре прошлого года.