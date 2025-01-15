„В Эстонии мало праздников. Дайте им русское Рождество!“: эстонский рэпер о воспитании патриотизма у местных русских

Gameboy Tetris, он же Павел Бочаров (38), пять лет назад сдал экзамен на гражданство и получил эстонский паспорт, а до этого всю жизнь был обладателем серого паспорта. В фильме „Прирученные русские“ рэпер рассказал о том, что он и многие другие русские, живущие в Эстонии, испытывают разочарование от отсутствия эстонского паспорта.

„Я родился здесь, но у меня почему-то был паспорт иностранца. Я совершенно не мог понять, что я сделал не так. Но я знаю, что многие люди приняли это близко к сердцу и в принципе больше не хотят его менять“, - говорит Бочаров.