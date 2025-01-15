15.01.2025, 09:00
„В Эстонии мало праздников. Дайте им русское Рождество!“: эстонский рэпер о воспитании патриотизма у местных русских(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье на канале ETV вышел очередной выпуск из серии документальных фильмов „Эстонские истории“ под названием „Прирученные русские“. Среди других проживающих в Эстонии русскоязычных деятелей сферы культуры в документальном фильме принял участие и рэпер Gameboy Tetris.
Gameboy Tetris, он же Павел Бочаров (38), пять лет назад сдал экзамен на гражданство и получил эстонский паспорт, а до этого всю жизнь был обладателем серого паспорта. В фильме „Прирученные русские“ рэпер рассказал о том, что он и многие другие русские, живущие в Эстонии, испытывают разочарование от отсутствия эстонского паспорта.
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