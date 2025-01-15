Кейт Миддлтон посетила госпиталь и сделала заявление о состоянии своего здоровья

На странице принца и принцессы Уэльских в соцсетях Кейт сообщила, что у нее наступила ремиссия.

„Я искренне благодарю всех тех, кто тихо шел рядом со мной и Уильямом, когда мы преодолевали все“, – написала принцесса.

Также Миддлтон поблагодарила врачей больницы, ведь считает, что они сделали больше, чем могли.

„Это облегчение, которое сейчас я нахожусь в ремиссии, и я сосредоточена на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз рак, знает, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Однако я с нетерпением жду насыщенного года. Нужно многое ждать. Спасибо всем за постоянную поддержку“, – заявила Кейт.

В марте 2024 года стало известно, что Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака. Кенсингтонский дворец объявил, что она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.

В июле Принцесса сияла, когда прибыла на финал Уимблдонского чемпионата. Это было ее второе появление на публике с тех пор, как она сообщила о своем диагнозе. Некоторое время было под вопросом, появится ли Кэтрин на мероприятии, из-за своего диагноза, и ей даже подготовили замену в лице герцогини Глостерскаой Биргитты, но Принцесса смогла быть на месте сама.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить