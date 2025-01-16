16.01.2025, 20:00
Каждый хочет испытать как можно более яркий оргазм. Как этого добиться? На помощь приходят несколько практичных советов(2)
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Если ты тоже устала имитировать оргазмы, знай — ты не одна. Секс с партнёром, безусловно, может быть прекрасным, но, к сожалению, это далеко не всегда игра на равных. Известно, что мужчины во время секса испытывают оргазмы чаще, чем женщины. Секс-эксперт дает простые и действенные советы, как достигнуть оргазма быстрее.
Исследование, проведённое в Соединённом Королевстве, показало, что мужчины там испытывают оргазмы во время секса на 20 процентов чаще, чем женщины. Лишь четверть (27%) женщин достигают оргазма раз в неделю с помощью мастурбации, тогда как среди мужчин таких почти половина (47%). Это явление известно как „оргазменный разрыв“.
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