Каждый хочет испытать как можно более яркий оргазм. Как этого добиться? На помощь приходят несколько практичных советов

Если ты тоже устала имитировать оргазмы, знай — ты не одна. Секс с партнёром, безусловно, может быть прекрасным, но, к сожалению, это далеко не всегда игра на равных. Известно, что мужчины во время секса испытывают оргазмы чаще, чем женщины. Секс-эксперт дает простые и действенные советы, как достигнуть оргазма быстрее.