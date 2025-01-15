ВИДЕО | Вышел трейлер фильма „Ян Ууспыльд едет домой“, где снялись Тоомас Хендрик Ильвес, Сильвия Ильвес и другие звезды

„Ян Ууспыльд едет домой“ – это продолжение фильма „Ян Ууспыльд едет в Тарту“ 2007 года, пишет rus.err.ee.

„Фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что есть огромная разница между тем, едет ли человек в Тарту или возвращается домой. Для меня это путешествие было смешным, расслабляющим и в то же время заставляющим задуматься. При этом порой требовались немалые усилия, чтобы сохранять серьезность“, – сказал Ууспыльд.

Фильм начинается с того, что актер Ян Ууспыльд должен снять для салона красоты своей летней возлюбленной Бритты рекламный ролик. В этот момент ему звонит официальная жена и ставит его перед фактом: он должен вернуться домой и вернуть все деньги, которые были потрачены.

Поскольку Ян всегда делает то, что хотят женщины, он начинает искать выход из сложной ситуации. Кажется, что он нашел решение – сняться в новой версии фильма о его жизни. Но увы, режиссер принимает решение отказаться от Яна из-за его плохого публичного имиджа. После этого Ян решает запустить летний тур с самим собой в главной роли.

Помимо Ууспыльда, в фильме снимаются Отт Сепп, Мярт Аванди, Индрек Таалмаа, Айн Мяэотс, Карин Раск, Тарво Сымер, Лийза Сааремяэль, Грете Юргенсон, Эрих Кригер, Отт Райдметс, Франц Мальмстен, Саара Нюганен, Тоомас Хендрик Ильвес, Андрес Маймик, Райн Толк, Рагне Пекарев, Лийза Линхейн, Мяртен Матсу, Карл Бирнбаум, Рауль Саареметс, Генри Кырвитс (Генка), Сильвия Ильвес и другие.

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