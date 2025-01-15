„Ну не может массаж быть настолько хорошим, чтобы столько стоить...“ Эстонская ведущая была поражена ценами в Финляндии

„Отправились в спа-отель, где мы хотели устроить что-то вроде спа-отдыха: отдохнуть, расслабиться и насладиться массажем. Но потом выяснилось, что массаж стоит дороже, чем поход в магазины, и мы отправились на шопинг“, - рассказывает Грете, которая недавно вернулась домой после короткого отпуска в Хельсинки.

Радиоведузий спросил Грете, сколько стоит час массажа в Хельсинки. „200 евро!“ - воскликнула девушка. Она объяснила, что за 200 евро вы можете получить обычный массаж длиною в час.

„Именно поэтому финны и приезжают в Эстонию - чтобы получить все эти услуги: маникюр, наращивание ресниц и массаж“, - констатировал ведущий.

„Скажу, что мы были в отеле, а спа при отелях, конечно, дороже, чем обычные спа, но все же - не 200 евро же!“ - сказала Грете, добавив, что ей и ее подруге пришлось отказаться от массажа. „Ну не может массаж быть настолько хорошим, чтобы стоить 400 евро на двоих...“

Другой радиоведущий отметил, что в Таиланде можно сделать хороший массаж всего за 50 евро.

Певица и актриса Грете Кулд - ведущая передачи „Kolmekas“ на канале TV3. У нее более 96 000 подписчиков в Instagram, а в свое время она прославилась благодаря ныне уже закончившемуся сериалу „Клуб подушек“.

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