ФОТО | Похожи? В Рийгикогу проходит выставка портретов депутатов парламента Эстонии, созданных школьниками

В рамках организованного по всей Эстонии проекта заинтересованные в искусстве учащиеся написали более 800 портретов депутатов парламента. Для выставки в Рийгикогу было отобрано по одному портрету каждого депутата. Для создания портретов были использованы всевозможные техники – от классической живописи до мозаики, от карандашного рисунка до цифрового искусства.

По словам спикера Рийгикогу Лаури Хуссара, работы показывают, насколько творческими личностями являются молодые художники.

„То, как наша молодежь видит нас, депутатов Рийгикогу, и как передает это видение через искусство, – поразительно! Уже сам процесс рисования привнес радости в нашу повседневность, а вывешенные на стенах в Рийгикогу работы настраивают нас на особый лад“, – сказал Лаури Хуссар.

По словам куратора проекта и председателя правления Союза художественных школ Эстонии Кристель Каллау, крайне важно, чтобы в обществе общение шло в разных направлениях. Искусство предлагает нам такую возможность.

„Визуальная коммуникация – это возможность для юных художников выразить свое послание, дать о себе знать, сообщить о своем существовании. С точки зрения государства, самое важное – чтобы у нас были дети и молодежь, которые могут перехватить эстафету. Целью проекта было собрать вместе депутатов Рийгикогу, от решений которых зависит будущее сегодняшней молодежи, и учеников художественных школ. Местом встречи стало помещение, где проходят уроки искусства. В результате такого общения депутаты, если можно так выразиться, из лиц на экране превратились в обычных людей, у которых тоже есть детство, путь формирования, эмоции. В то же время, молодежь начала лучше понимать, как работает Рийгикогу. Возникли двусторонние контакты и общение“, – сказала Кристель Каллау.

Для укрепления связей все участники открытия выставки могли принять участие в воркшопе по рисованию портретов, который прошел под руководством известного эстонского портретиста и мецената проекта Аапо Пукка.