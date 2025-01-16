„Откровенно сексуальные фотографии оставьте при себе“: Канье Уэста раскритиковали за последнее фото его жены

47-летний американский рэпер Канье Уэст, известный своим эпатажным отношением к стилю 30-летней супруги Бьянки Цензори, снова вызвал волну обсуждений. Музыкант опубликовал в Instagram фото, на котором девушка позирует в едва заметном бикини. Верх купальника лишь частично прикрывает ее грудь, а тонкие лямки спускаются вниз, оставляя мало места для воображения.

Лицо Бьянки на снимке не видно, но ее фигура была представлена на всеобщее обозрение для 20,3 млн подписчиков рэпера.

Подобный шаг вызвал критику даже среди преданных поклонников. Они осудили Уэста за недостаток уважения к своей жене и за демонстрацию ее тела в откровенном виде.

„Какой нормальный мужчина захочет сделать это?“, „Я не могу представить, чтобы кто-то действительно любимый был выставлен на всеобщее обозрение таким образом“, „Извините, но мужчина, который так поступает со своей женой, не любит свою жену“, „Он не уважает ее, она не уважает себя. Я думаю, они достойны друг друга“, „Это просто показывает его полное неуважение к жене. Ни один порядочный мужчина не стал бы выставлять напоказ женщину, которую он, как предполагается, любит, таким образом“, „Любой порядочный мужчина защитил бы свою жену от откровенных сексуальных фотографий и оставил бы их себе!“ – негодуют они в комментариях.

Столкнувшись с волной критики, Канье Уэст удалил провокационный снимок своей жены из Instagram, но он уже успел разлететься по сети, будучи скопированным пользователями.

Канье и Бьянка давно славятся провокационным поведением, нередко становясь героями скандалов. Причиной их очередных выходок становятся либо эпатажные наряды Бьянки, игнорирующей нормы приличия, либо их поведение, как, например, недавний случай в Венеции. Цензори регулярно появляется на публике без нижнего белья, прикрывая интимные зоны лишь тонкими тканями или капроновыми элементами.