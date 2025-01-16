66-летняя Мадонна показала новую порцию откровенных фото

Американская певица Мадонна продолжает удивлять своих почти 20 миллионов подписчиков в Instagram смелыми кадрами. В свежей публикации 66-летняя артистка вновь предстала в провокационном образе, устроив фотосессию прямо в постели.

На снимках, выполненных как в цвете, так и в черно-белой гамме, Мадонна позирует в черном кружевном мини-платье с прозрачными вставками и высоких лакированных сапогах. Макияж звезды дополнен выразительными стрелками и розовой помадой на губах.

„Так здорово снова оказаться дома“, – подписала звезда пост, намекнув на завершение своих каникул в Японии.

Мадонна открыто бросает вызов возрастным стереотипам не только провокационными снимками, но и своим образом жизни. Сейчас 66-летняя поп-икона состоит в отношениях с Акимумом Моррисом, которому, как и ее старшей дочери Лурдес, всего 28 лет. Однако друзья певицы сомневаются в искренности его чувств, предполагая, что за романом могут скрываться меркантильные мотивы.

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