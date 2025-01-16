Белла Хадид показала свой сгоревший дом в Лос-Анджелесе: „Была моя детская спальня“

Белла Хадид показала сгоревший дом в Лос-Анджелесе: в момент пожара и после тушения.

„Была моя детская спальня“, — написала Хадид.

До этого Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.

В зоне бедствия оказались также известные личности: помимо особняка Пэрис Хилтон, огонь уничтожил жилье звезд шоу „Голливудские холмы“ и актера Спенсера Пратта.

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