16.01.2025, 14:00
Белла Хадид показала свой сгоревший дом в Лос-Анджелесе: „Была моя детская спальня“
ФОТО: | Scanpix
Супермодель Белла Хадид опубликовала фото своего сгоревшего дома в Лос-Анджелесе. Снимками она поделилась в Instagram.
Белла Хадид показала сгоревший дом в Лос-Анджелесе: в момент пожара и после тушения.
„Была моя детская спальня“, — написала Хадид.
До этого Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.
В зоне бедствия оказались также известные личности: помимо особняка Пэрис Хилтон, огонь уничтожил жилье звезд шоу „Голливудские холмы“ и актера Спенсера Пратта.