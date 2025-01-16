„Рождественский благовест“ собрал 27 658 евро для детей с редкими заболеваниями

В среду, 15 января, в редакции Радио 4 состоялось торжественное вручение чека представителю Детского фонда Клиники Тартуского университета (Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond), координатору русскоязычных проектов фонда, Инне Муржак. Собранная в рамках благотворительной акции сумма будет направлена на покупку лекарств для детей с редкими заболеваниями, приобретение которых не компенсируется Кассой здоровья.

Ахондроплазия, миопатия, синдромы Отахара и Жубера, буллезный эпидермолиз – лишь некоторые редкие заболевания, которые, к сожалению, встречаются и в Эстонии. Причем некоторые из недугов настолько редки, что проявляются у одного ребенка на миллион. К счастью, многим детям можно помочь, поскольку существует эффективное лечение ряда редких болезней.

Команда Радио 4 от всей души благодарит своих слушателей за многолетнюю поддержку детей с проблемами здоровья по всей Эстонии!

Впервые передачи „Рождественского благовеста“ вышли в эфир в декабре 1993 года. Тогда помощь была оказана детям, страдающим от лейкемии. В последующие годы на собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование и устанавливали детские игровые площадки. Общая сумма пожертвований за все время существования акции превысила 370 000 евро.

География адресатов акции весьма широка – Тарту и Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, Карула и Вильянди, Пярну и Имасту, Хаапсалу и Нарва-Йыэсуу, Тахева и Кохтла-Нымме, Нарва и Таллинн. Суммы пожертвований были разными, но всегда очень ценными и для Радио 4, и для тех, кому они адресовывались.

В 2013 году за многолетнюю деятельность проекта „Рождественский благовест“ Радио 4 была присуждена премия Детского фонда ООН (UNICEF) „Синяя птица“. Она вручается людям и организациям, которые помогают сделать жизнь детей лучше.

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