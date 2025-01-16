Год богатства культур завершится всенародным торжеством

Торжество дает возможность чествовать богатство культур, рождающееся из культурных сходств и различий живущих в Эстонии народов. Наша страна на протяжении веков была домом для общин эстонцев и других народов, сейчас таких общин – более 217. Проистекающее отсюда богатство культур проявляется, среди прочего, в языках, обычаях, костюмах, кулинарии, песнях и танцах.

На торжестве в честь богатства культур вы с вашей семьей и друзьями сможете принять участие в ряде уникальных мероприятий. Подчеркивая богатство культур, Алика Милова, Ант Нурхан, Уку Сувисте, Руте и Руслан Трочинский и многие другие звезды музыкального мира Эстонии дадут неповторимый гала-концерт. В финале все исполнители объединятся, чтобы спеть сообща – вместе с Реэт Линна, Пеэтером Вяхи, хором Таллиннского порта.

Кроме того, в ходе торжества вы совершите ряд открытий. Так, Яак Юске, Алийс Хазлхёрст Пало и Йозеф Катс проведут экскурсии и покажут скрытое богатство культур центра Таллинна. Члены десятков национальных культурных объединений представят народные костюмы и очаруют вас песнями, танцами и рукоделием. В течение мероприятия вы сможете наслаждаться культурно богатым пиршеством.

Программа торжества подготовлена проводящими Год богатства культур Фондом интеграции и Министерством культуры в сотрудничестве с объединяющими общины Эстонским центром народной культуры, Объединением народов Эстонии и Союзом объединений культурных обществ „Лира“.

Торжество в честь богатства культур предложит бесплатные коллективные мероприятия 18 января с 12:00 до 21:00. Оно пройдет в центре „Виру“ – там завершатся экскурсии, которые начнутся в Старом городе Таллинна. Полную программу и другую информацию вы найдете на сайте Года богатства культур: kultuuririkkus.ee/gala.

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