ФОТО | Эстонско-финский совместный фильм „Ты не один“ вышел в прокат. Смотрите, кто побывал на премьере!
Вчера в кинотеатре Apollo Solaris состоялась торжественная премьера совместного эстонско-финского фильма „Ты не один“. Сценаристом и режиссёром исторической драмы, основанной на реальных событиях, выступил Клаус Хярё, завоевавший сердца эстонцев своим фильмом „Фехтовальщик“, который был номинирован на премию „Золотой глобус“. Смотрите фотогалерею, кто посетил премьеру!
Помимо главных ролей, в фильме снялись также Рейн Толк, Рубен Толк, Пеэтер Оя и Яак Принц. Среди эстонских актёров в картине можно увидеть и финских артистов, таких как Вилле Виртанен, Кари Хиеталахти, Рони Херман, Наэми Латцер, Ханну-Пекка Бьёркман и многие другие. Художником фильма выступил Яагуп Роомет, художником по костюмам — Эйген Тамберг, а монтажёром — Тамбет Тасуя.
Сюжет фильма переносит зрителей во времена перед Второй мировой войной, когда многие евреи Центральной Европы спасались от власти Гитлера. Некоторые из них находили путь в Финляндию, надеясь начать там новую жизнь. Однако, когда Финляндия вступила в союз с нацистской Германией в борьбе против Советского Союза, беженцы вновь оказались перед лицом опасности, от которой бежали. На их защиту смело встал местный еврейский бизнесмен Авраам Стиллер.
„Ты не один“ — это международный проект, созданный при участии Финляндии (Matila Röhr Production), Эстонии (Taska Film), Швеции (HOBAB), Австрии (Samsara Filmproduktion) и Германии (Penned Pictures).
Сценарий фильма написан Клаусом Хярё и Джимми Карлссоном, он основан на биографической книге Рони Смолари „Дядя Стиллер“.
„Историческая драма „Ты не один“ — отличный пример того, как программа Film Estonia успешно выполняет свою задачу, привлекая в Эстонию значимые международные кинопроекты“, — отметил продюсер Taska Film Кристиан Таска осенью 2023 года. „Для нас большая честь работать с режиссёром такого уровня, как Клаус Хярё, чья картина „Фехтовальщик“ уже хорошо известна эстонскому зрителю“, — добавил Таска.