ФОТО | Эстонско-финский совместный фильм „Ты не один“ вышел в прокат. Смотрите, кто побывал на премьере!

Помимо главных ролей, в фильме снялись также Рейн Толк, Рубен Толк, Пеэтер Оя и Яак Принц. Среди эстонских актёров в картине можно увидеть и финских артистов, таких как Вилле Виртанен, Кари Хиеталахти, Рони Херман, Наэми Латцер, Ханну-Пекка Бьёркман и многие другие. Художником фильма выступил Яагуп Роомет, художником по костюмам — Эйген Тамберг, а монтажёром — Тамбет Тасуя.

Сюжет фильма переносит зрителей во времена перед Второй мировой войной, когда многие евреи Центральной Европы спасались от власти Гитлера. Некоторые из них находили путь в Финляндию, надеясь начать там новую жизнь. Однако, когда Финляндия вступила в союз с нацистской Германией в борьбе против Советского Союза, беженцы вновь оказались перед лицом опасности, от которой бежали. На их защиту смело встал местный еврейский бизнесмен Авраам Стиллер.

„Ты не один“ — это международный проект, созданный при участии Финляндии (Matila Röhr Production), Эстонии (Taska Film), Швеции (HOBAB), Австрии (Samsara Filmproduktion) и Германии (Penned Pictures).

Сценарий фильма написан Клаусом Хярё и Джимми Карлссоном, он основан на биографической книге Рони Смолари „Дядя Стиллер“.

„Историческая драма „Ты не один“ — отличный пример того, как программа Film Estonia успешно выполняет свою задачу, привлекая в Эстонию значимые международные кинопроекты“, — отметил продюсер Taska Film Кристиан Таска осенью 2023 года. „Для нас большая честь работать с режиссёром такого уровня, как Клаус Хярё, чья картина „Фехтовальщик“ уже хорошо известна эстонскому зрителю“, — добавил Таска.

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