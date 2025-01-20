1500 евро за рекламу в Инстаграм? Сколько зарабатывают блогеры в Эстонии и возможно ли на это прожить
В мире эстонского маркетинга блогеры занимают всё более значимое место, становясь ключевыми игроками в продвижении брендов. О том, как формируется стоимость их работы, что влияет на успех рекламных кампаний и какие тренды сейчас задают тон, мы поговорили с региональным менеджером Polhem Анной Хасановой. Сколько зарабатывают блогеры и возможно ли жить только на рекламных интеграциях – читайте в статье Bublik.
Компания Polhem, специализирующаяся на маркетинговых коммуникациях и работе с инфлюенсерами, поделилась с нами своим опытом в области инфлюенс-маркетинга, который стал важной частью их работы.
В Polhem считают, что развитие инфлюенс-маркетинга — это общемировая тенденция. "С годами количество блогеров на наших мероприятиях росло. Эта индустрия быстро развивается, а бюджеты на рекламу через блогеров увеличиваются. У нас есть опыт и связи, которые упрощают этот процесс для клиентов", — рассказала Анна Хасанова, представитель компании. „Компании все больше тратят бюджет на инфлюенс-маркетинг, все больше и больше заказывают рекламу у блогеров. Сейчас идет тенденция в сторону долгосрочного сотрудничества между брендами и блогерами, одноразовая реклама постепенно уходит в их тень“.
Инфлюенсеры в мировом масштабе
Основными критериями, по словам Анны, являются наличие у блогера реальных и местных подписчиков. "Клиенты не хотят платить за ботов или аудиторию из других стран. Для нас важна локальная вовлеченность", – поясняет Анна. При этом фиксированной базы блогеров у Polhem нет: команда постоянно ищет новых инфлюенсеров, подбирая их под конкретные проекты. „Я веду базу новичков, где смотрю, кто потенциально мог бы подойти“.
"Большинство блогеров, с которыми мы работаем, имеют аудиторию около 10 тысяч подписчиков. Блогеров с более крупной аудиторией, от 30 тысяч, в Эстонии очень мало. Это местные эстонские медийные личности. Однако для Эстонии такое количество подписчиков – вполне неплохо“.
„Да, возникают сложности с клиентами из других стран, и учитывая особенности местного рынка, мы объясняем это своим клиентам", – отметила Анна. „Клиенты просто не понимают, что для нас крупный блогер это от 30 тысяч подписчиков. Если брать в расчет мировые тренды, то сейчас в тренде сотрудничество с микроинфлюенсерами, а в мировом масштабе это до 100 тысяч подписчиков. Для нас это макси-инфлюенсер. Суперзвезда. Таких очень мало“.
„Я знаю всего несколько человек, кто прежде всего инфлюенсер, и у кого подписчики именно из Эстонии. То есть я вижу, когда я что-то такое говорю в соцмедиа, и мне все время пишут, а как же этот, а как же тот? Я говорю про людей, у которых именно местные подписчики. Понятно, много блогеров, которые здесь живут, у кого может быть и миллион подписчиков, но нас интересует местная аудитория“.
Популярные платформы
Сегодня основными платформами для инфлюенс-маркетинга являются Instagram и TikTok. Представитель Polhem отметила значительный рост популярности TikTok за последний год: "Клиенты всё чаще запрашивают блогеров именно оттуда, особенно новые компании. Старые компании тоже начинают смотреть в сторону TikTok. Если они раньше хотели только Инстаграм, то сейчас уже потихоньку расширяются на TikTok“.
О блогерах и ценах
Размер гонораров блогеров в Эстонии варьируется в зависимости от их аудитории и задач проекта. "Минимальную оплату за TikTok-ролик у нас запросили около 20–30 евро. А крупные блогеры с аудиторией 30–50 тысяч подписчиков могут получить и 1500 евро за несколько форматов контента, таких как Reels и Stories. Человек, имеющий в среднем 7–10 тысяч подписчиков, в рамках платного сотрудничества в Инстаграме может рассчитывать в среднем на 400–500 евро", – поделилась Анна. При этом команда всегда сначала спрашивает у блогеров их расценки, а не предлагает свои. „В TikTok намного ниже цены. Ну, не намного, но я вижу, что там больше креаторов, у которых ниже цены“.
„В Эстонии человек может начать работать от тысячи-полутора подписчиков. Это вот такой минимум, когда уже можно более менее считать себя блогером. И скорее здесь может рассчитывать на какие-то подарки, бартерные коллаборации, или может быть, какие-то приглашения на ивенты. То есть чтобы сотрудничали на платной основе с такими маленькими блогерами – ну, это не так часто, – добавляет Анна. – Если есть спрос, то берите деньги. Все зависит от того, насколько интересный блог и насколько подобрался клиент“.
В Polhem уверены, что успех рекламы через блогеров во многом зависит от искренности. "Люди доверяют тем, кто действительно пользуется продуктом. Искренность и долгосрочное сотрудничество — ключевые факторы успеха", – уверяет Анна.
По словам Анны, открытой информации по расценкам у блогеров не так много. „Я знаю, что они все общаются очень активно. И постоянно, когда мы планируем какое-то сотрудничество, я вижу, что слухи проникают, с кем мы там ведем переговоры. Хотя даже пишешь, что это совершенно секретно, все равно куда-то утекает. Так что, наверное, блогеры между собой обсуждают вопрос стоимости и определяются с цифрой“.
„Я знаю инфлюенсеров, у которых реклама практически каждый день, и тех, у кого расписаны очереди на три-четыре месяца. В основном это эстоноязычные блогеры. У русскоязычных тоже покупают рекламу, главное, чтобы у них была местная аудитория. Есть некоторые достаточно загруженные русскоязычные инфлюенсеры, но самые популярные блогеры всё-таки эстоноязычные“.
Однако Анна отметила, что большинство блогеров, с которыми она так или иначе сотрудничала, работают на самых обыкновенных работах, а блог – это лишь дополнительный заработок, который на самом деле занимает много времени. „Быть блогером – это полноценная профессия, которой надо уделять достаточное количество времени“.
Эффективные форматы
По мнению Polhem, лучше всего работают разговорные видео, где блогеры делятся своим опытом использования продукта. "Популярны ролики, которые сочетают демонстрацию товара и личные истории. Такой контент вызывает доверие и интерес у аудитории", – рассказывает Анна.
„Люди еще верят блогерам, но это очень зависит от самого блогера. Сейчас объясню. Это важный тренд, к которому стоит стремиться всем. Во-первых, в идеале человек должен действительно пользоваться этой продукцией. Конечно, непросто найти таких людей, но если есть время и бюджет, это возможно — лучше искать фанатов бренда. Если рекомендация искренняя, это обычно заметно.
У нас есть долгосрочные инфлюенсеры, с которыми мы проводим мероприятия: рассказываем о новинках, делимся информацией о продукции. Видно, как им действительно нравится конкретный бренд. Они задают вопросы, делятся, что им больше всего нравится, как они используют продукцию. Если человек хорошо знаком с продуктом, это сразу понятно.
Плюс важно избегать чрезмерного сотрудничества. Если сегодня блогер говорит: „Я использую этот бренд, моя кожа идеальная“, а завтра: „Смотрите, другой бренд, и моя кожа опять идеальная“, — такие рекомендации теряют доверие. Искренность и последовательность играют ключевую роль“.
„В Instagram до сих пор любят показывать красивую картинку жизни, а в TikTok преобладает аутентичный контент. Там люди делятся реальной жизнью — может быть, в не самой эстетичной обстановке, но делают это так вдохновляюще, что за ними хочется наблюдать, интересоваться и даже переживать за них.
Что касается ниш, в Эстонии есть проблема с их разнообразием. У нас очень мало нишевых блогеров, и это связано с низким потолком подписчиков. В некоторых направлениях просто не хватает аудитории, чтобы блогер мог развиваться, поэтому многие предпочитают более универсальные темы. Но именно нишевые блоги могли бы привлечь новых подписчиков и стать более востребованными“.
Интересно, что бренды, которые заинтересованы в продвижении одежды, чаще идут к русскоязычным блогерам, потому что именно они особенно хорошо рассказывают про стиль.
Проблемы с аудиториями
Одной из главных сложностей в работе с блогерами Polhem называют неподходящую аудиторию. "Бывают случаи, когда подписчики блогера находятся в странах, которые не являются целевыми для клиента. Мы всегда проверяем блогеров через специальные программы, чтобы избежать таких ситуаций", – пояснила представитель компании.
Тренды инфлюенс-маркетинга
В Polhem отметили, что одним из главных трендов становится долгосрочное сотрудничество с блогерами. "Это позволяет блогерам лучше узнать бренд и быть более убедительными для своей аудитории", – объяснили в компании. Ещё одним популярным направлением становится создание UGC (пользовательского контента), который бренды могут использовать в своих кампаниях.