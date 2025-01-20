1500 евро за рекламу в Инстаграм? Сколько зарабатывают блогеры в Эстонии и возможно ли на это прожить

Компания Polhem, специализирующаяся на маркетинговых коммуникациях и работе с инфлюенсерами, поделилась с нами своим опытом в области инфлюенс-маркетинга, который стал важной частью их работы.

В Polhem считают, что развитие инфлюенс-маркетинга — это общемировая тенденция. "С годами количество блогеров на наших мероприятиях росло. Эта индустрия быстро развивается, а бюджеты на рекламу через блогеров увеличиваются. У нас есть опыт и связи, которые упрощают этот процесс для клиентов", — рассказала Анна Хасанова, представитель компании. „Компании все больше тратят бюджет на инфлюенс-маркетинг, все больше и больше заказывают рекламу у блогеров. Сейчас идет тенденция в сторону долгосрочного сотрудничества между брендами и блогерами, одноразовая реклама постепенно уходит в их тень“.

Инфлюенсеры в мировом масштабе

Основными критериями, по словам Анны, являются наличие у блогера реальных и местных подписчиков. "Клиенты не хотят платить за ботов или аудиторию из других стран. Для нас важна локальная вовлеченность", – поясняет Анна. При этом фиксированной базы блогеров у Polhem нет: команда постоянно ищет новых инфлюенсеров, подбирая их под конкретные проекты. „Я веду базу новичков, где смотрю, кто потенциально мог бы подойти“.

"Большинство блогеров, с которыми мы работаем, имеют аудиторию около 10 тысяч подписчиков. Блогеров с более крупной аудиторией, от 30 тысяч, в Эстонии очень мало. Это местные эстонские медийные личности. Однако для Эстонии такое количество подписчиков – вполне неплохо“.

„Да, возникают сложности с клиентами из других стран, и учитывая особенности местного рынка, мы объясняем это своим клиентам", – отметила Анна. „Клиенты просто не понимают, что для нас крупный блогер это от 30 тысяч подписчиков. Если брать в расчет мировые тренды, то сейчас в тренде сотрудничество с микроинфлюенсерами, а в мировом масштабе это до 100 тысяч подписчиков. Для нас это макси-инфлюенсер. Суперзвезда. Таких очень мало“.