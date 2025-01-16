Умер легендарный режиссер и сценарист Дэвид Линч(6)
Режиссёр и сценарист Дэвид Линч, который радикально изменил американское кино своим тёмным и сюрреалистическим художественным видением в фильмах „Синий бархат“ и „Малхолланд Драйв“, а также сетевое телевидение благодаря сериалу „Твин Пикс“, скончался в возрасте 78 лет.
В 2024 году Линч сообщил, что ему был поставлен диагноз эмфизема лёгких после многолетнего курения, и он, вероятно, больше не сможет покидать дом для работы над режиссурой. Его семья объявила о его смерти в посте на Facebook, написав: „В мире теперь огромная пустота без него. Но, как он сам говорил: „Смотри на пончик, а не на дырку““.
Сериал „Твин Пикс“ и фильмы, такие как „Синий бархат“, „Шоссе в никуда“ и „Малхолланд Драйв“, объединили в себе элементы ужаса, нуара, детектива и классического европейского сюрреализма. Линч создавал истории, напоминающие работы его испанского предшественника Луиса Бунюэля, развивавшиеся по своей непроницаемой логике.
В августе прошлого года Линч рассказал о неизлечимой болезни: ему диагностировали эмфизему легких.
По словам режиссера, с таким диагнозом он даже не мог выходить из дома.
„Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду“, - признавался мэтр.