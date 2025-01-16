Умер легендарный режиссер и сценарист Дэвид Линч

В 2024 году Линч сообщил, что ему был поставлен диагноз эмфизема лёгких после многолетнего курения, и он, вероятно, больше не сможет покидать дом для работы над режиссурой. Его семья объявила о его смерти в посте на Facebook, написав: „В мире теперь огромная пустота без него. Но, как он сам говорил: „Смотри на пончик, а не на дырку““.

Сериал „Твин Пикс“ и фильмы, такие как „Синий бархат“, „Шоссе в никуда“ и „Малхолланд Драйв“, объединили в себе элементы ужаса, нуара, детектива и классического европейского сюрреализма. Линч создавал истории, напоминающие работы его испанского предшественника Луиса Бунюэля, развивавшиеся по своей непроницаемой логике.

В августе прошлого года Линч рассказал о неизлечимой болезни: ему диагностировали эмфизему легких.

По словам режиссера, с таким диагнозом он даже не мог выходить из дома.

„Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду“, - признавался мэтр.

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