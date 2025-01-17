Фестиваль „Биргитта“ в 2025-м не состоится и впредь будет проходить раз в два года

В четверг Таллиннское городское собрание сообщило, что в бюджете города на 2025 год не предусмотрено финансирование фестиваля „Биргитта“. Это означает, что международный музыкально-театральный фестиваль с почти 20-летней историей не состоится в августе.

Директор фестиваля Леннарт Сундья подтвердил ERR, что фестиваль „Биргитта“ в 2025 году проводится не будет. „Однако дело не только в отсутствии финансирования из городского бюджета. Вопрос скорее в том, что мы хотим сделать на эти средства. В этом году мы планируем отметить 95-летие со дня рождения Вельо Тормиса и хотим организовать это мероприятие в другом месте и в несколько ином формате“, – пояснил Сундья. Он также сообщил, что фестиваль „Биргитта“ теперь будет проходить раз в два года.

„Раз в два года, но масштабнее и мощнее. Я вижу в этом потенциал для развития фестиваля, потому что, если продолжать в нынешнем формате и с традиционным бюджетом, будущее фестиваля окажется под вопросом. Нельзя игнорировать тот факт, что проведение фестиваля „Биргитта“ на развалинах монастыря в Пирита за эти годы стало очень затратным мероприятием“, – отметил Сундья.

Расходы на строительство фестивальной инфраструктуры в сравнении с доковидным периодом значительно выросли. Даже при стабильном городском финансировании недостаточно средств на содержание и творческую составляющую.

Следующий фестиваль „Биргитта“ состоится в 2026 году, и, согласно текущим планам, будет организован в сотрудничестве с Эстонским государственным симфоническим оркестром (ERSO), который отпразднует свое 100-летие.

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