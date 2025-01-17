Санна Марин обратилась в суд и хочет наложить запрет на приближение в отношении одного мужчины

В уездном суде подтвердили Yle, что такое заявление будет рассмотрено в пятницу утром, 17 января, но не уточнили содержание заявления.

Заявление Марин направлено против мужчины около 35 лет. Этот мужчина не является широко известным в Финляндии.

Об этом первой сообщила газета Helsingin Sanomat .

Бывшая специальная помощница Марин Иида Валлин сообщила Yle в, что Марин не комментирует этот вопрос.

Марин занимала пост премьер-министра в 2019–2023 годах. Она стала широко известной на международном уровне. После окончания премьерства Марин перешла в британский аналитический центр — Институт Тони Блэра.

Звезда соцсетей

Как ранее писал Delfi, с момента окончания своей политической карьеры Марин почти не дает интервью. Что, конечно, не означает, что о ней не пишут в прессе. Напротив. Она очень популярная личность в Финляндии, из-за чего ей посвящено много статей. Например, в прессе много писали о ее разводе с Марккусом Райкконеном и новых отношениях с парикмахером Йони Виллбергом.

Санна Марин и Маркус Ряйккёнен были вместе с 18 лет и поженились 1 августа 2020 года. О разводе пара объявила летом 2023 года, а бракоразводный процесс завершился лишь в январе 2024 года. У Марин и Ряйккёнена есть дочь Эмма, родившаяся в 2018 году.

Несмотря на то, что Марин уже давно не является премьер-министром, интерес к ее деятельности среди финнов очень высок. В других странах тоже. А в Instagram у нее около миллиона подписчиков. Марин даже посетила неделю моды в Париже - ее пригласила на свой показ сама Виктория Бекхэм.

В финских СМИ много говорят о Санне и ее возлюбленном. Эксперты говорят, что бывший премьер-министр Финляндии стала звездой социальных сетей, наслаждающейся роскошной жизнью. Марин любит, когда у нее много свободного времени. Тогда она может всласть путешествовать и проводить время с любимым.

Илкка Руостетсаари, профессор политологии Тампереского университета, сказал Iltalehti, что он был удивлен тем, насколько сильно изменился общественный имидж Санны за короткое время. „Некоторые считают, что левый демократ стала „шампанским социалистом“ и международной знаменитостью“.

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