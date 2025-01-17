ФОТО | „Для меня очень важно, чтобы была хорошая энергетика. Мне очень нравится фэн-шуй“. Загляните в роскошную квартиру Элины Нечаевой в Кадриорге

- Как ты выбирала свою квартиру?

- Я искала ее не меньше года. Кадриорг всегда был моим любимым местом, ведь здесь прошло мое детство. Я поехала посмотреть и сразу поняла – это мой дом!

- Что было самым важным при выборе?

- Хорошее расположение, новый дом, балкон с видом во двор и ванна. Для меня важно, чтобы слышался не уличный шум, а пение птиц. Несомненный плюс этой квартиры в том, что тут вид на тихий зеленый двор, и деревья обеспечивают достаточную приватность. За окном поют птицы, шума машин нет. Здесь не ощущаешь, что дом находится практически в центре города.

Ванны, к сожалению, нет, но место для ее установки есть – обязательно поставлю ее в будущем. И самым главным пожеланием было, чтобы поместились все платья. (Смеется.)

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