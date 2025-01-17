ФОТО | „Для меня очень важно, чтобы была хорошая энергетика. Мне очень нравится фэн-шуй“. Загляните в роскошную квартиру Элины Нечаевой в Кадриорге(5)
Оперная певица Элина Нечаева (32) – перфекционистка во всем. И при оформлении интерьера для нее была важна каждая деталь. Два года назад она купила квартиру в Кадриорге, в новом здании недалеко от дома своего детства. И символично, что именно здесь началась жизнь ее малыша. В гостях у оперной дивы побываля журнал JANA Luxury.
- Как ты выбирала свою квартиру?
- Я искала ее не меньше года. Кадриорг всегда был моим любимым местом, ведь здесь прошло мое детство. Я поехала посмотреть и сразу поняла – это мой дом!
- Что было самым важным при выборе?
- Хорошее расположение, новый дом, балкон с видом во двор и ванна. Для меня важно, чтобы слышался не уличный шум, а пение птиц. Несомненный плюс этой квартиры в том, что тут вид на тихий зеленый двор, и деревья обеспечивают достаточную приватность. За окном поют птицы, шума машин нет. Здесь не ощущаешь, что дом находится практически в центре города.