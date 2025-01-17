Шоубиз
17.01.2025, 15:00

ФОТО | „Для меня очень важно, чтобы была хорошая энергетика. Мне очень нравится фэн-шуй“. Загляните в роскошную квартиру Элины Нечаевой в Кадриорге

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Элина Нечаева в своем уголке для макияжа в гардеробной
Элина Нечаева в своем уголке для макияжа в гардеробной
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

Оперная певица Элина Нечаева (32) – перфекционистка во всем. И при оформлении интерьера для нее была важна каждая деталь. Два года назад она купила квартиру в Кадриорге, в новом здании недалеко от дома своего детства. И символично, что именно здесь началась жизнь ее малыша. В гостях у оперной дивы побываля журнал JANA Luxury.

- Как ты выбирала свою квартиру?

- Я искала ее не меньше года. Кадриорг всегда был моим любимым местом, ведь здесь прошло мое детство. Я поехала посмотреть и сразу поняла – это мой дом!

- Что было самым важным при выборе?

- Хорошее расположение, новый дом, балкон с видом во двор и ванна. Для меня важно, чтобы слышался не уличный шум, а пение птиц. Несомненный плюс этой квартиры в том, что тут вид на тихий зеленый двор, и деревья обеспечивают достаточную приватность. За окном поют птицы, шума машин нет. Здесь не ощущаешь, что дом находится практически в центре города.

Ванны, к сожалению, нет, но место для ее установки есть – обязательно поставлю ее в будущем. И самым главным пожеланием было, чтобы поместились все платья. (Смеется.)

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