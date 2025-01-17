ГАЛЕРЕЯ | „Выше привычного" – нарвитяне рассказали истории о городе для выставки фотографий

„Мы часто смотрим на город из своей рутины, видим лишь то, что знаем, и со временем перестаем замечать интересные детали, – говорит фотограф. – Я решил взглянуть на знакомые места города в ином ракурсе и предложил это сделать зрителям, чтобы, возможно, они обнаружили бы что-то новое для себя“.

„В каком-то смысле, смотря на фото и слушая истории, можно совершить прогулку по городу и немного, словно невольно, подслушать мысли людей“, – добавляет Дмитрий Федоткин.

У Федоткина это первая персональная выставка. По словам фотографа, он и раньше мечтал о том, чтобы представить снимки зрителям, но не был уверен, не хватало времени на организацию, а сейчас вдруг осознал, что, во-первых, почти не выставляет свои фотографии в интернете, они просто хранятся невидимыми для других в памяти компьютера, а во-вторых, в городе не хватает теплых втреч, где можно вживую общаться, делиться впечатлениями, мыслями, а выставка о городе стала для него такой возможностью – собрать людей и поговорить в дружеской атмосфере. Так родилась идея собрать истории людей и провести выставку, узнать, а как горожане видят и чувствуют Нарву.

Среди фотографий есть два кадра, на которых запечатлены курзал Нарва-Йыэсуу и речной трамвай, курсирующий между двумя городами. О курзале рассказала внучка автора книги „Записки старой нарвитянки. Хроника поселка Усть-Нарова“ Людмила Круглова, а для истории о речном трамвае и о том, что раньше, в 90-е годы, по реке Нарве также курсировали кораблики, Федоткин разыскал капитанов тех лет Александера Роози и Вадима Тренина. „Большинство участников проекта, я знаю, а с некоторыми познакомился в процессе подготовки выставки, – рассказывает фотограф, – и это интеерсно, что я сам многое для себя открыл, например, узнал, что дома с одного моего кадра называют китайской стеной, о том, в каком году перестал ходить кораблик „Лидия Койдула“ и другие подробности“.