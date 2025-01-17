ГАЛЕРЕЯ | „Выше привычного" – нарвитяне рассказали истории о городе для выставки фотографий
„Выше привычного“ – в Нарве 16 января открылась фотовыставка Дмитрия Федоткина. Это 20 фотографий города, которые сняты с дрона. Фотограф к каждому кадру записал историю: горожане и приглашенные участники проекта поделились воспоминаниями, размышлениями или историческими фактами о Нарве и Нарва-Йыэсуу. Их голоса можно услушать в специальном аудиогиде к выставке.
„Мы часто смотрим на город из своей рутины, видим лишь то, что знаем, и со временем перестаем замечать интересные детали, – говорит фотограф. – Я решил взглянуть на знакомые места города в ином ракурсе и предложил это сделать зрителям, чтобы, возможно, они обнаружили бы что-то новое для себя“.
„В каком-то смысле, смотря на фото и слушая истории, можно совершить прогулку по городу и немного, словно невольно, подслушать мысли людей“, – добавляет Дмитрий Федоткин.
У Федоткина это первая персональная выставка. По словам фотографа, он и раньше мечтал о том, чтобы представить снимки зрителям, но не был уверен, не хватало времени на организацию, а сейчас вдруг осознал, что, во-первых, почти не выставляет свои фотографии в интернете, они просто хранятся невидимыми для других в памяти компьютера, а во-вторых, в городе не хватает теплых втреч, где можно вживую общаться, делиться впечатлениями, мыслями, а выставка о городе стала для него такой возможностью – собрать людей и поговорить в дружеской атмосфере. Так родилась идея собрать истории людей и провести выставку, узнать, а как горожане видят и чувствуют Нарву.
Среди фотографий есть два кадра, на которых запечатлены курзал Нарва-Йыэсуу и речной трамвай, курсирующий между двумя городами. О курзале рассказала внучка автора книги „Записки старой нарвитянки. Хроника поселка Усть-Нарова“ Людмила Круглова, а для истории о речном трамвае и о том, что раньше, в 90-е годы, по реке Нарве также курсировали кораблики, Федоткин разыскал капитанов тех лет Александера Роози и Вадима Тренина. „Большинство участников проекта, я знаю, а с некоторыми познакомился в процессе подготовки выставки, – рассказывает фотограф, – и это интеерсно, что я сам многое для себя открыл, например, узнал, что дома с одного моего кадра называют китайской стеной, о том, в каком году перестал ходить кораблик „Лидия Койдула“ и другие подробности“.
Для рассказа об одном из снимков нарвитянка Анна Чистоделова даже записала фрагмент своей песни, посвященной городу. Участвовали в записи и нарвские гиды – Александр Опенко и Денис Бьёркланд.
На открытие фотовыставки пришло необычно много зрителей, все фойе Vaba Lava оказалось заполненным. Дмитрий Федоткин рассказал о том, как работал над выставкой, ответил на вопросы зрителей, а потом участники проекта, кто рассказывал истории, поделились тем, что этот опыт значил для них. Все гости открытия по желанию смогли рассказать о любимых местах в Нарве. Звучали пожелания фотографу продолжить снимать город с высоты птичьего полета и сделать серию выставок, на которых Нарва была бы видна в разные сезоны. Зрители отметили нестандартность формата выставки и поблагодарили фотографа за теплое общение на открытии. Перед началом общения гостям также предложили оставить свои надписи и рисунки на импровизированном „городском заборе“ и поделиться ассоциациями, чтобы составить алфавит Нарвы, а также пофантазировать, если бы они снимали фильм или писали книгу о своем городе, то о чем они были бы.
Фотографии можно увидеть в Нарве, в театральном центре Vaba Lava, в кафе Alex Kohvik до 14 фераля.
Фотограф также предложил всем желающим рассказать свои истории о Нарве: или записать их в блокнот, размещенный на выставке, или прислать их на почту narvalugu@gmail.com. Если соберется достаточно историй, то Федоткин предполагает сделать продолжение проекта.
Послушать истории с выставки можно по этой ссылке.
Смотрите галерею, как прошло мероприятие!