17.01.2025, 13:00
ПАПАРАЦЦИ | Зашел не в ту дверь? Эстонского стилиста Алексея Солтана заметили в магазине с подделками люксовых сумочек(11)
ФОТО: Erakogu
Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан, который всегда радует своих подписчиков яркими и стильными образами, сейчас отдыхает в Таиланде. В редакцию Delfi прислали фотографии Алексея, сделанные во время отпуска в магазине, куда обычно стилисты не заходят.
Алексей Солтан всегда выглядит безупречно и дорого, а в руках у него часто можно увидеть люксовые сумочки, который стоят несколько тысяч евро. Например, в его соцсетях есть фотографии с сумками от Balenciaga, Louis Vuitton и Yves Saint Laurent.
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