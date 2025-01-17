Шоубиз
17.01.2025, 13:00

ПАПАРАЦЦИ | Зашел не в ту дверь? Эстонского стилиста Алексея Солтана заметили в магазине с подделками люксовых сумочек

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RusDelfi
Алексей Солтан
Алексей Солтан
ФОТО: Erakogu

Эпатажный эстонский стилист Алексей Солтан, который всегда радует своих подписчиков яркими и стильными образами, сейчас отдыхает в Таиланде. В редакцию Delfi прислали фотографии Алексея, сделанные во время отпуска в магазине, куда обычно стилисты не заходят.

Алексей Солтан всегда выглядит безупречно и дорого, а в руках у него часто можно увидеть люксовые сумочки, который стоят несколько тысяч евро. Например, в его соцсетях есть фотографии с сумками от Balenciaga, Louis Vuitton и Yves Saint Laurent.

Читатель поделился c Delfi фотографиями, на которых Алексей Солтан заходит в тайский магазин с подделками люксовых сумочек и рассматривает ассортимент. На полках магазина стоят копии сумочек от Chanel, Louis Vuitton, Fendi и других брендов. Конечно, хочется верить, что стилист зашел туда, просто чтобы посмеяться или же сравнить, насколько подделки известных брендов отличаются от оригиналов.

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