Юбилейный фестиваль ужасов и фантастики HÕFF открывает продажу абонементов

Кинопрограмма стартует уже в полдень 1 мая, в день после Вальпургиевой ночи, а церемония открытия состоится тем же вечером. В этом году запланировано больше сеансов, чем раньше – до 15 показов в день. Завершится фестиваль в ночь на воскресенье.“В честь юбилея у нас припасено немало сюрпризов“, – отметил руководитель HÕFF Хельмут Янес. Кроме того, в Вальпургиеву ночь, 30 апреля, в Хаапсалу состоится мероприятие для разогрева фестиваля. Детали пока остаются в секрете.