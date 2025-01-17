Юбилейный фестиваль ужасов и фантастики HÕFF открывает продажу абонементов
Хаапсалуский фестиваль ужасов и фантастики HÕFF, отмечающий свое 20-летие, пройдет в этом году в Хаапсалуском культурном центре с 1 по 3 мая.
Кинопрограмма стартует уже в полдень 1 мая, в день после Вальпургиевой ночи, а церемония открытия состоится тем же вечером. В этом году запланировано больше сеансов, чем раньше – до 15 показов в день. Завершится фестиваль в ночь на воскресенье.“В честь юбилея у нас припасено немало сюрпризов“, – отметил руководитель HÕFF Хельмут Янес. Кроме того, в Вальпургиеву ночь, 30 апреля, в Хаапсалу состоится мероприятие для разогрева фестиваля. Детали пока остаются в секрете.
В продаже уже появились фестивальные абонементы стоимостью 70 евро. С 1 апреля цена абонемента вырастет до 80 евро. Абонемент даёт доступ на все сеансы, включая церемонию открытия фестиваля. Количество абонементов ограничено. Билеты на отдельные сеансы поступят в продажу в апреле, когда будет объявлена полная программа. Билет стоит 9 евро, для школьников и студентов – 7 евро.Первые фильмы HÕFF объявит в начале февраля.
Хаапсалуский фестиваль ужасов и фантастики проводится при поддержке города Хаапсалу и компании Elisa. Elisa способствует устойчивому развитию эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию, а также поддерживая кинематографическое искусство.Купить абонемент можно ЗДЕСЬ.