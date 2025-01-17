ФОТО | Друзья, коллеги и главы государств: вот кто из известных личностей пришел проститься с президентом Эстонии Арнольдом Рюйтелем

Его головокружительная карьера началась в 1988 году с подготовки и принятия Декларации о государственном суверенитете Эстонии, которая фактически заложила основу для распада СССР и восстановления национальной независимости Эстонии 20 августа 1991 года. Будучи активистом и стабилизатором эстонского государства, он поддержал вступление Эстонии в Европейский союз и НАТО. Арнольд Рюйтель был президентом Эстонской Республики с 2001 по 2006 год.