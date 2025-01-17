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17.01.2025, 16:00

ФОТО | Друзья, коллеги и главы государств: вот кто из известных личностей пришел проститься с президентом Эстонии Арнольдом Рюйтелем

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Похороны Арнольда Рюйтеля
Похороны Арнольда Рюйтеля
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В концертном зале театра „Эстония“ проводили в последний путь Арнольда Рюйтеля, президента Эстонии в 2001-2006 годах.

Арнольд Рюйтель (10.05.1928-31.12.2024) родился в волости Лаймъяла на Сааремаа, хотел стать моряком, но стал агрономом, ректором Эстонской сельскохозяйственной академии (ныне Эстонский университет естественных наук) и председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

Его головокружительная карьера началась в 1988 году с подготовки и принятия Декларации о государственном суверенитете Эстонии, которая фактически заложила основу для распада СССР и восстановления национальной независимости Эстонии 20 августа 1991 года. Будучи активистом и стабилизатором эстонского государства, он поддержал вступление Эстонии в Европейский союз и НАТО. Арнольд Рюйтель был президентом Эстонской Республики с 2001 по 2006 год.

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