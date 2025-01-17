17.01.2025, 16:00
ФОТО | Друзья, коллеги и главы государств: вот кто из известных личностей пришел проститься с президентом Эстонии Арнольдом Рюйтелем(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В концертном зале театра „Эстония“ проводили в последний путь Арнольда Рюйтеля, президента Эстонии в 2001-2006 годах.
Арнольд Рюйтель (10.05.1928-31.12.2024) родился в волости Лаймъяла на Сааремаа, хотел стать моряком, но стал агрономом, ректором Эстонской сельскохозяйственной академии (ныне Эстонский университет естественных наук) и председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
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