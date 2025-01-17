ВИДЕО | Какой галантный кавалер! Андрей Зевакин сводил возлюбленную в дорогой ресторан в честь ее дня рождения

Андрей Зевакин пригласил свою возлюбленную Келли-Кариту на ужин в ресторан шеф-повара Орма Оя La Cucina в Старом городе. „Мы поужинали там. Было очень вкусно!“ - сказала Келли-Карита.

Келли-Карита также хотела запечатлеть свой день рождения на пленку, но, к сожалению, что-то пошло не так, и все видеоролики были сняты в замедленной съемке. „Ничей голос или что-то еще не осталось. Просто супер!“ - констатировала она.

Несмотря на небольшие казусы, день рождения Келли-Кариты все равно прошел весело и спокойно. „У меня был очень хороший день рождения. 26-й год моей жизни был встречен хорошо!“ - заключила она.

Келли-Карита в последние месяцы активно занимается созданием своего контента, её основной фокус всё же остаётся на работе парикмахером. „Сейчас я хочу сосредоточиться на парикмахерском деле и своём новом продукте для локонов, который я разработала“, — сказала Келли-Карита, которая недавно выпустила набор товаров в сотрудничестве с Browzy. Это, однако, не мешает ей продолжать создавать контент.

Несмотря на то, что Зевакин уже много лет является одним из самых популярных артистов Эстонии, ему удается хранить свою личную жизнь в тайне. Он ни разу не подтвердил СМИ, что состоит в отношениях, но неоднократно выходил в свет вместе с Келли-Каритой Ефимовой. Впервые об их отношениях спошли слухи в 2021 году. За несколько месяцев до этого Зевакин состоял в отношениях с певицей Мерилин Мялк.

Келли-Карита, которая предпочитает не говорить публично о своих отношениях с Андреем, всё же сообщила Kroonika, что её сердце действительно занято. А что она ценит в партнёре? „В первую очередь ценю честность, отзывчивость, и, скажу честно, чистоплотность. Гигиена должна быть на высоте. И доброту“, — перечислила Келли-Карита, добавив, что важно, чтобы с партнёром было правильное внутреннее ощущение. Она также высоко ценит открытую коммуникацию, при которой можно обсуждать с партнёром любые темы.

Андрей и Келли-Карита исполнят свою совместную песню „Ma ei tea sind“ („Я не знаю тебя“) в финале конкурса Eesti Laul 2025, который пройдет 15 февраля в Unibet Arena.

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