Режиссер фильма о Тоомасе Хендрике Ильвесе - про развод президента: я удивляюсь, как мне вообще хватило наглости снять такое

Фильм Яана Тоотсена „Бунтарь в бабочке“, премьера которого состоялась осенью в рамках кинофестиваля PÖFF и который выйдет на экраны кинотеатров уже в конце января, рассказывает о последних годах президентва Тоомаса Хендрика Ильвеса, в том числе и о его разводе с Эвелиной Ильвес. Вспоминая время создания фильма, сам Тоотсен признался в передаче „Pealtnägija“, что это потребовало от него определенной доли наглости.