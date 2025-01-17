17.01.2025, 18:00
Режиссер фильма о Тоомасе Хендрике Ильвесе - про развод президента: я удивляюсь, как мне вообще хватило наглости снять такое
ФОТО: kaader filmist
Фильм Яана Тоотсена „Бунтарь в бабочке“, премьера которого состоялась осенью в рамках кинофестиваля PÖFF и который выйдет на экраны кинотеатров уже в конце января, рассказывает о последних годах президентва Тоомаса Хендрика Ильвеса, в том числе и о его разводе с Эвелиной Ильвес. Вспоминая время создания фильма, сам Тоотсен признался в передаче „Pealtnägija“, что это потребовало от него определенной доли наглости.
15 ноября в рамках 28-го кинофестиваля PÖFF („Темные ночи“) и конкурсной программы балтийских фильмов. состоялась премьера художественного фильма о последних годах десятилетнего президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса под названием „Бунтарь в бабочке“.
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