Кино
17.01.2025, 18:00

Режиссер фильма о Тоомасе Хендрике Ильвесе - про развод президента: я удивляюсь, как мне вообще хватило наглости снять такое

 
Кадр из фильма о президенте Эстонии Тоомасе Хендрике Ильвесе „Бунтарь в бабочке“
Кадр из фильма о президенте Эстонии Тоомасе Хендрике Ильвесе „Бунтарь в бабочке“
ФОТО: kaader filmist

Фильм Яана Тоотсена „Бунтарь в бабочке“, премьера которого состоялась осенью в рамках кинофестиваля PÖFF и который выйдет на экраны кинотеатров уже в конце января, рассказывает о последних годах президентва Тоомаса Хендрика Ильвеса, в том числе и о его разводе с Эвелиной Ильвес. Вспоминая время создания фильма, сам Тоотсен признался в передаче „Pealtnägija“, что это потребовало от него определенной доли наглости.

15 ноября в рамках 28-го кинофестиваля PÖFF („Темные ночи“) и конкурсной программы балтийских фильмов. состоялась премьера художественного фильма о последних годах десятилетнего президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса под названием „Бунтарь в бабочке“.

За время своего нахождения на должности он пережил развод и несколько политических скандалов. Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Эстонии 31 января.

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