Премия „Оскар“ 2025: прогноз кинокритиков - кто попадет в списки номинантов?
До объявления номинантов на премию „Оскар“ осталась ровно неделя. Несмотря на прошлогодние забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, пожаловаться на отсутствие конкуренции среди претендентов никак нельзя - их много и достойных среди них хватает, пишет Delfi Life.
Кинокритики BBC Culture Николас Барбер и Кэрин Джеймс сделали свои прогнозы предстоящего объявления номинантов главной кинопремии.
Лучший фильм
В списке оказались „Бруталист“, „Конклав“, „Эмилия Перес“, „Злая“, „Дюна: Часть вторая“, „Анора“, „Субстанция“, „Мальчишки из „Никеля“, „Настоящая боль“, „Боб Дилан: Никому не известный“ и „Все, что нам кажется светом“. Кэрин Джеймс считает, что лидеры „восхитительно разнообразны“ и этот выбор делает гонку за лучшую картину более напряженной и захватывающей, чем обычно.
Лучший режиссер
Барбер и Джеймс считают, что лидеры в номинации „Лучший фильм“ также получат номинации и в категории „Лучший режиссер“. Это Брэди Корбет („Бруталист“), Шон Бейкер („Анора“), Эдвард Бергер („Конклав“) и Жак Одиар („Эмилия Перес“). Достойны номинации также Джон М. Чу за масштабный мюзикл „Злая“ и Корали Фаржа („Субстанция“) - единственная женщина в этом списке.
Лучший актер
По мнению критиков, в шорт-лист точно попадут Эдриан Броуди („Бруталист“), Тимоти Шаламе („Боб Дилан: Никому не известный“), Рэйф Файнс („Конклав“) и Дэниел Крейг („Квир“). Еще два претендента - Себастьян Стэн („Ученик“, „Другой человек“), а также Колман Доминго („Синг-Синг“). С вписок мог бы попасть и Хью Грант („Еретик“), если бы академия не относилась к хоррорам с таким снобизмом.
А наиболее вероятный кандидат на победу - Эдриан Броуди, уже получивший „Оскар“ как лучший актер в 2003 году за похожую роль в „Пианисте“. Тогда он сыграл польского еврея, музыканта, чудом выжившего в оккупированной нацистами Варшаве. Двадцать лет спустя актер сыграл пережившего Холокост архитектора, еврея из Венгрии. Критики говорят, что сыграл еще лучше и научился говорить по-венгерски. „Ни один другой актер в этом году не вкладывает столько в роль“, - отмечает Барбер.
Лучшая актриса
Фаворитка Николаса Барбера — Майки Мэдисон („Анора“). Но, как добавляет критик, это такой сильный год для женских главных ролей, что номинация Мэдисон не гарантирована. Он также называет Фернанду Торрес („Я все еще здесь“), Деми Мур („Субстанцию“), Синтию Эриво („Злая“) или Николь Кидман („Малышка“). Есть вероятность, что Памела Андерсон будет номинирована за роль в „Последней танцовщице“.
Кэрин Джеймс считает, что также должна быть представлена Карла София Гаскон, которая стала бы первым трансгендерным номинантом в этой категории („Эмилия Перес“). По ее мнению, Фернанда Торрес и Мэрианн Жан-Баптист („Суровая правда“) должны быть номинированы вместо Эриво и Кидман, но это маловероятно.
Лучший актер второго плана
В этой номинации критики прогнозируют номинации Кирану Калкину („Настоящая боль“), Эдварду Нортону („Боб Дилан: Никому не известный“), россиянину Юре Борисову („Анора“), Гаю Пирсу („Бруталист“) и Дензелу Вашингтону („Гладиатор 2“). Кэрин Джеймс отмечает, что будет шоком, если Киран Калкин не получит „Оскар“.
Лучшая актриса второго плана
Похоже, это категория, где наблюдается наиболее жесткая конкуренция. На 5 мест в списке номинантов могут претендовать сразу 10 актрис: Зои Салдана и Селена Гомес („Эмилия Перес“), Ариана Гранде („Злая“), Изабелла Росселлини („Конклав“), Маргарет Куэлли („Субстанция“), Даниэль Дедуайлер („Уроки фортепиано“), Моника Барбаро („Боб Дилан: Никому не известный“), Джейми Ли Кертис „Последняя танцовщица“) и Фелисити Джонс („Бруталист“).
Лучший сценарий
В категории оригинальных сценариев фаворитами критиков стали „Анора“, „Бруталист“, „Субстанция“, „Настоящая боль“, „Все, что нам кажется светом“, „Суровая правда“.
Среди адаптированный сценариев Барбер и Джеймс выделяют „Конклав“, „Мальчишки из „Никеля“, „Эмилия Перес“, „Синг-Синг“, „Боб Дилан: Никому не известный“ и „Злая“.
Номинантов на премию „Оскар“ назовут 23 января. Ранее это планировалось сделать 17 января, но из-за пожаров в Лос-Анджелесе дату перенесли.