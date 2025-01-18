Премия „Оскар“ 2025: прогноз кинокритиков - кто попадет в списки номинантов?

Кинокритики BBC Culture Николас Барбер и Кэрин Джеймс сделали свои прогнозы предстоящего объявления номинантов главной кинопремии.

Лучший фильм

В списке оказались „Бруталист“, „Конклав“, „Эмилия Перес“, „Злая“, „Дюна: Часть вторая“, „Анора“, „Субстанция“, „Мальчишки из „Никеля“, „Настоящая боль“, „Боб Дилан: Никому не известный“ и „Все, что нам кажется светом“. Кэрин Джеймс считает, что лидеры „восхитительно разнообразны“ и этот выбор делает гонку за лучшую картину более напряженной и захватывающей, чем обычно.

Лучший режиссер

Барбер и Джеймс считают, что лидеры в номинации „Лучший фильм“ также получат номинации и в категории „Лучший режиссер“. Это Брэди Корбет („Бруталист“), Шон Бейкер („Анора“), Эдвард Бергер („Конклав“) и Жак Одиар („Эмилия Перес“). Достойны номинации также Джон М. Чу за масштабный мюзикл „Злая“ и Корали Фаржа („Субстанция“) - единственная женщина в этом списке.

Лучший актер

По мнению критиков, в шорт-лист точно попадут Эдриан Броуди („Бруталист“), Тимоти Шаламе („Боб Дилан: Никому не известный“), Рэйф Файнс („Конклав“) и Дэниел Крейг („Квир“). Еще два претендента - Себастьян Стэн („Ученик“, „Другой человек“), а также Колман Доминго („Синг-Синг“). С вписок мог бы попасть и Хью Грант („Еретик“), если бы академия не относилась к хоррорам с таким снобизмом.

А наиболее вероятный кандидат на победу - Эдриан Броуди, уже получивший „Оскар“ как лучший актер в 2003 году за похожую роль в „Пианисте“. Тогда он сыграл польского еврея, музыканта, чудом выжившего в оккупированной нацистами Варшаве. Двадцать лет спустя актер сыграл пережившего Холокост архитектора, еврея из Венгрии. Критики говорят, что сыграл еще лучше и научился говорить по-венгерски. „Ни один другой актер в этом году не вкладывает столько в роль“, - отмечает Барбер.

Лучшая актриса