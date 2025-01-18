Чулпан Хаматова: благодаря словам, договоренностям, дипломатии можно избежать войн

"Со стороны украинцев, которые сидят под бомбежками, это очень объяснимо, потому что это язык зла на сегодняшний день. Что касается, например, латвийского театра, мне это необъяснимо. Я категорически против такого упрощения и такой примитивности восприятия. Язык - это средство коммуникации. Именно благодаря словам, договоренностям, дипломатии можно избежать войн. Лишать себя средства коммуникации, на мой взгляд, очень глупо. Но мы гости в этой стране, поэтому как бы было принято решение. На мой взгляд, решение было не умное. Но я не знаю, я не разговаривала с этими радикальными людьми, мне было бы интересно поговорить с ними, конечно. В Латвии есть такие активисты, которые блюдут чистоту языкового пространства. Но у меня не было такой возможности подискутировать, задать им вопросы. Может быть, я чего-то не знаю, чего-то не понимаю. На сегодняшний день пока такой дискуссии между нами не было. Мне кажется это решение очень недальновидным и опасным, честно говоря. Потому что в Латвии почти 40% русскоговорящих людей. И это их, как мне кажется, обижает такое отношение к русскому языку. При том, что многие из них говорят по латышски или их дети билингва. Я учу латышский язык с радостью, удовольствием. И с удовольствием играю на нем и говорю на нем тоже с удовольствием. Мне кажется, наоборот, возможность пользоваться словами и делает, собственно, из нас людей“.