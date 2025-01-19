Своенравны, изысканны, удачливы: чем прославились знаменитости, рожденные в год Змеи?

Змея – не самый сильный знак двенадцатилетнего цикла, но, пожалуй, самый таинственный. В год Змеи родились многие теологи и философы, государственные деятели и бизнесмены, люди искусства и культуры. Согласно восточному гороскопу, родившиеся в год Змеи обычно не отличаются большой физической силой, но зато хорошо сложены, красивы и имеют утонченный вкус, любят изысканную пищу, изящную одежду, литературу и высокое искусство. Очень часто они стремятся окружить себя красивыми вещами. А еще им свой­ственна необыкновенная удачливость. Те, кому посчастливилось появиться на свет под знаком Змеи, доверяют только собственному опыту и своим собственным глазам, живут исключительно своим умом, а учиться предпочитают на чужих ошибках. Человек, родившийся в год Змеи, в любом случае будет полагаться только на свои знания и интуицию, а если и воспользуется чужим советом, то только от того, кому доверяет. При этом люди-­Змеи крайне редко делают ошибочные умозаключения и почти никогда не ошибаются в оценке других людей.