Своенравны, изысканны, удачливы: чем прославились знаменитости, рожденные в год Змеи?
Символ наступившего 2025‑го по восточному календарю – Змея. Она целенаправленна и принимает решения, полагаясь на личный опыт и ощущения. В жизни люди, родившиеся в год Змеи – настоящие эстеты. Какие известные личности по восточному календарю – Змеи, узнавала „МК-Эстония“.
Змея – не самый сильный знак двенадцатилетнего цикла, но, пожалуй, самый таинственный. В год Змеи родились многие теологи и философы, государственные деятели и бизнесмены, люди искусства и культуры. Согласно восточному гороскопу, родившиеся в год Змеи обычно не отличаются большой физической силой, но зато хорошо сложены, красивы и имеют утонченный вкус, любят изысканную пищу, изящную одежду, литературу и высокое искусство. Очень часто они стремятся окружить себя красивыми вещами. А еще им свойственна необыкновенная удачливость. Те, кому посчастливилось появиться на свет под знаком Змеи, доверяют только собственному опыту и своим собственным глазам, живут исключительно своим умом, а учиться предпочитают на чужих ошибках. Человек, родившийся в год Змеи, в любом случае будет полагаться только на свои знания и интуицию, а если и воспользуется чужим советом, то только от того, кому доверяет. При этом люди-Змеи крайне редко делают ошибочные умозаключения и почти никогда не ошибаются в оценке других людей.
Какие же известные личности появились на свет под знаком Змеи?
В ЭСТОНИИ
▪ Кая Каллас (18 июня 1977) – политик, экс-премьер-министр Эстонии, бывший лидер Реформистской партии, первая женщина на посту премьер-министра страны, а ныне – зампредседателя Европейской комиссии. Каллас активно выступает за укрепление европейской интеграции и развитие цифровых технологий. Каллас получила высокую оценку в Эстонии и за рубежом как ведущий проукраинский голос в войне, а New Statesman назвал её „новой железной леди Европы“.
▪ Тоомас Хендрик Ильвес (26 декабря 1953) – журналист, дипломат и политик, президент Эстонии с 2006 по 2016 год. До этого занимал должности министра иностранных дел и посла в США. Ильвес сыграл важную роль в европейской интеграции Эстонии, активно поддерживал развитие цифровых технологий и кибербезопасности в стране. В период его президентства Эстония укрепила свою репутацию как лидер в области цифровых инноваций. Ильвес также известен своими яркими выступлениями на международной арене.
▪ Михаил Кылварт (24 ноября 1977) – политик, лидер Центристской партии Эстонии, бывший мэр Таллинна, основатель Эстонского союза корейской борьбы тхэквондо. Он был членом парламента и занимал несколько важных должностей в городской администрации Таллинна. Его политика в основном направлена на социальное равенство, развитие инфраструктуры и улучшение жизни в столице. Почётный гражданин Сеула, почётный доктор университета Шинхан (Республика Корея).
▪ Мэрилин Керро (18 сентября 1988 года) – ясновидящая, модель и предприниматель. Она стала известной благодаря участию в телешоу „Битва экстрасенсов“, где трижды доходила до финала. Мэрилин также занимается изготовлением амулетов, проводит эзотерические семинары и активно развивает собственный бренд.
▪ Кристина Шмигун-Вяхи (23 февраля 1977 года) – лыжница, чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка, лучшая спортсменка года в 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 годах и женщина года 2010. Обладательница наград Орден Белой звезды I степени и Орден Эстонского Красного Креста III степени.
▪ Марко Мяэтамм (13 декабря 1965 года) – видеохудожник, график. Участник персональных и групповых выставок в Эстонии и за рубежом. Автор книг, лауреат ряда престижных конкурсов, в том числе – приза Кристьяна Рауда, приза Балтийской Ассамблеи в области искусства (2009) и приза Фонда культурного капитала Эстонии (2011). В 2008 году был удостоен государственной награды Эстонской Республики – ордена Белой звезды V степени. Дважды представлял Эстонию на Венецианской биеннале.
▪ Леннарт Мери (29 марта 1929–14 марта 2006) – писатель, дипломат и политик, с 1992 по 2001 гг. – второй президент независимой Эстонии, автор книг о путешествиях и истории финно-угорских народов, внёсший значительный вклад в популяризацию эстонской культуры. Один из ключевых деятелей, способствовавших восстановлению независимости страны. Его президентство ознаменовалось интеграцией страны в европейские и международные структуры, включая вступление в ЕС и НАТО. Он оставил яркий след как культурный и политический лидер.
▪ Хуго Треффнер (17 июля 1845–13 марта 1912) – педагог, публицист, видный деятель культуры и эстонского национального пробуждения. Основал в Тарту в 1883 году свою школу (сейчас это Гимназия Хуго Треффнера), сыгравшую важную роль в формировании национальной интеллигенции и ставшую центром эстонского просвещения и культурного развития.
▪ Александр Рихард Аберг (11 августа 1881–15 февраля 1920) – профессиональный борец, многократный чемпион мира по греко-римской и вольной борьбе. Был одним из самых выдающихся атлетов начала XX века. Финский спортивный историк Хейкки Лехмусто сказал о нем: „Георг Лурих вместе с Георгом Хаккеншмидтом и Алексом Абергом составляют такой выдающийся и знаменитый тройственный союз борьбы, какого ни один другой народ не может представить“.
▪ Мадис Кыйв (5 декабря 1929–24 сентября 2014) – писатель, философ и физик. Окончил Тартуский университет, работал в Таллиннском политехническом институте и Институте физики и астрономии. В 1994 году стал профессором свободных искусств Тартуского университета. Известен своими пьесами и эссе, неоднократно удостаивался литературной премии имени Фридеберта Тугласа. Лауреат Литературной премии ЭССР имени Юхана Смуула, ежегодной эстонской Литературной премии, Национальной премии Эстонии в области культуры.
▪ Пауль Аристе (3 февраля 1905–2 февраля 1990) – лингвист и этнограф, основоположник изучения финно-угорских народов в Эстонии. Он исследовал эстонский, сетуский, вепсский и другие языки, а также культуру народов региона. Автор фундаментальных трудов по финно-угорской филологии. Почётный гражданин Тарту, почётный член АН Венгрии и Финляндии, почётный доктор нескольких университетов: Хельсинкского, Латвийского, Сегедского (Венгрия), Тампере.
▪ Александер Хейнаталу, известный как Vigala Sass (31 мая 1941–19 августа 2015) – знаменитый целитель, публицист, доктор сельскохозяйственных наук. Автор нескольких книг о лечебных растениях и о языческих верованиях. Как ученый Тартуского университета в период с 1987 по 2001 год зарегистрировал на свое имя три патента, два из которых были связаны с воздействием растений.
В МИРЕ
▪ Боб Дилан (24 мая 1941) – американский певец, композитор и поэт, художник, писатель и киноактёр. Одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2016 год „За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции“.
▪ Ким (Кимила Энн) Бейсингер (8 декабря 1953) – американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица и фотомодель. Обладательница премий „Оскар“ и „Золотой глобус“ в категории „Лучшая актриса второго плана“ за роль Линн Маргарет Брэйкен в фильме „Секреты Лос-Анджелеса“. За свой вклад в развитие киноиндустрии получила звезду на Голливудской Аллее славы.
▪ Джоан К. Роулинг (31 июля 1965 года) – британская писательница, наиболее известная благодаря серии книг о Гарри Поттере. Она создала один из самых успешных и популярных литературных франчайзов в истории, который был адаптирован в фильмы и театральные постановки. Ее творчество вдохновляет миллионы людей по всему миру. Роулинг активно занимается благотворительной деятельностью и общественными проектами. В 2000 году Роулинг была награждена орденом Британской Империи.
▪ Орландо Блум (13 января 1977) – британский актер, известный по ролям в фильмах „Властелин колец“ и „Пираты Карибского моря“. Помимо актерской карьеры, он активно занимается благотворительностью и поддерживает экологические проекты, является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Орландо Блум получил звезду на Аллее славы в Голливуде за вклад в развитие киноиндустрии.
▪ Дэниел Рэдклифф (23 июля 1989) – британский актер театра, кино и телевидения, ставший всемирно известным благодаря роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов. Он начал сниматься в возрасте 11 лет и сыграл волшебника в восьми фильмах, что сделало его одной из самых известных звезд своего поколения. После завершения серии Рэдклифф продолжил карьеру в театре и кино, а также проявил интерес к более экспериментальным проектам. Рэдклифф активно поддерживает различные благотворительные организации.
▪ Нона Гаприндашвили (3 мая 1941 года) – советская и грузинская шахматистка, заслуженный мастер спорта, пятая в истории шахмат чемпионка мира, первый международный гроссмейстер среди женщин (1977) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978). Пятикратная чемпионка СССР, двукратная обладательница Кубка европейских чемпионок, 10‑кратная победительница женских шахматных олимпиад в составе сборной СССР, чемпионка олимпиады 1992 года в составе сборной Грузии. Первая среди женщин обладательница приза „Шахматный Оскар“. Восьмикратная чемпионка мира среди сениоров (ветеранов). Председатель женской комиссии ФИДЕ (Международной шахматной федерации, 1980–1986).
▪ Пётр Порошенко (26 сентября 1965) – украинский политик, государственный деятель и предприниматель. Пятый президент Украины (2014–2019), сыграл важную роль в период после Евромайдана. Основатель компании Roshen, одной из крупнейших кондитерских компаний в Украине. На посту президента уделял внимание европейской интеграции Украины, военным реформам и поддержке армии в условиях конфликта на востоке страны. Активный участник политической жизни Украины после завершения президентского срока.
▪ Принц Джордж (22 июля 2013) – первенец принца Уильяма и Кэтрин, герцогини Кембриджской. После смерти своей прабабушки Елизаветы II 8 сентября 2022 года переместился на второе место в списке престолонаследия и стал титуловаться Джордж Корнуолльский и Кембриджский, а после присвоения его отцу титула принца Уэльского – Джордж Уэльский. Ещё до рождения принца газета The Washington Post назвала его „самым известным в мире малышом“.
▪ Грета Гарбо (18 сентября 1905–15 апреля 1990) – шведская актриса, одна из самых известных звезд Золотого века Голливуда. Она получила мировое признание благодаря своим драматическим ролям. Гарбо была известна своей загадочностью и неприязнью к публичности, что только добавляло ей популярности. Она получила „Оскар“ за выдающиеся заслуги в кинематографе, но всегда оставалась вне шумной жизни Голливуда.
▪ Кристиан Диор (21 января 1905–23 октября 1957) – французский модельер, основатель модного дома Dior. После Второй мировой войны благодаря коллекции „New Look“, которая ввела новые стандарты женственности и элегантности, Диор стал символом роскоши и стиля, а его бренд до сих пор – один из самых влиятельных в мире моды. В своей жизни он также работал как дизайнер для театра и кино. Его наследие продолжает вдохновлять модельеров.
▪ Индира Ганди (19 ноября 1917–31 октября 1984) – премьер-министр Индии, первая и единственная женщина на этом посту. Она сыграла ключевую роль в политической и экономической истории Индии, укрепив страну как независимое государство и проведя ряд реформ. Ганди была известна своей решительностью, авторитарным стилем правления и политической амбициозностью. В 1999 году она стала „Женщиной тысячелетия“ по версии опроса, проведённого ВВС.
▪ Одри Хепбёрн (4 мая 1929–20 января 1993) – британская актриса, икона стиля, одна из самых популярных звезд Голливуда. Она стала символом элегантности и стиля благодаря своим ролям в фильмах „Завтрак у Тиффани“ и „Римские каникулы“. Американский институт киноискусства поставил ее на третье место в списке величайших актрис американского кино. Хепбёрн также известна своей гуманитарной деятельностью в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.
В РОССИИ
▪ Александра Пахмутова (9 ноября 1929 года) – легенда советского и российского композиторского искусства. На ее счету – три ордена „За заслуги перед Отечеством“, государственные премии СССР и России, звание народного артиста РСФСР и СССР. Автор свыше 400 композиций, многих произведений для симфонического оркестра и мелодий для кинематографа. Песни Александры Пахмутовой входили в репертуар таких звезд, как Михаил Боярский, Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Аида Ведищева, Анна Герман, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев и многих других.
▪ Валерий Меладзе (23 июня 1965 года) – популярный российский и грузинский певец, народный артист России. Его музыкальная карьера началась с сотрудничества с братом Константином Меладзе, который стал его продюсером и автором многих хитов. Валерий известен своими романтичными песнями, такими как „Сэра“, „Ночь накануне Рождества“ и „Как ты красива сегодня“. Трёхкратный обладатель Национальной российской музыкальной премии „Овация“, многократный лауреат фестиваля „Песня года“ и премии „Золотой граммофон“, семикратный обладатель премии „Муз-ТВ“.
▪ Татьяна Веденеева (10 июля 1953 года) – советская и российская телеведущая, актриса, журналистка. Она стала популярной благодаря работе в программе „Спокойной ночи, малыши!“ и как лицо советского телевидения. Снималась в кино, известна по фильмам „Здравствуйте, я ваша тетя!“ и „Осенний марафон“. Обладает теплым, узнаваемым голосом и обаятельной манерой общения. После 1990‑х некоторое время жила во Франции, где вместе с мужем создала фирму по производству соусов и других продуктов, позже вернулась на российское ТВ.
▪ Григорий Гладков (18 июля 1953 года) – российский композитор, певец, автор песен, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей. Наибольшую известность получил благодаря песням для мультфильмов – „Пластилиновая ворона“, „Про Веру и Анфису“, „Падал прошлогодний снег“ и др. Гладков также выступал в жанре авторской песни, писал музыку для спектаклей и фильмов.
▪ Ирина Понаровская (12 марта 1953 года) – советская и российская джазовая и эстрадная певица, актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ. Обладательница яркого голоса и изысканного стиля, она приобрела популярность благодаря исполнению джазовых и эстрадных песен. Начала карьеру в Ленинградском мюзик-холле, а затем сотрудничала с оркестрами Олега Лундстрема и Игоря Бриля, активно снималась в кино и на телевидении в разных музыкальных передачах, в частности „Песня года“, „Утренняя почта“, „Очевидное – невероятное“, „Голубой огонёк“, „Вокруг смеха“, вела детскую телепередачу „Будильник“.
▪ Борис Гребенщиков (27 ноября 1953 года) – советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор, радиоведущий. Один из основателей и лидер группы „Аквариум“, являющейся культовой в русском роке. Его творчество сочетает философскую лирику, экспериментальную музыку и элементы разных культур. Гребенщиков выпустил десятки альбомов, включая сольные работы, и до сих пор активно гастролирует. Считается одной из самых влиятельных фигур российской музыкальной сцены. Кавалер ордена „За заслуги перед Отечеством“ IV степени – за большой вклад в развитие музыкального искусства.
▪ Сергей Светлаков (12 декабря 1977 года) – актёр кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, продюсер, сценарист. Бывший участник команды КВН „Уральские пельмени“. Помимо франшизы „Ёлки“ Светлаков снялся в скетч-шоу „Наша Russia“, фильмах „Камень“, „Джунгли“, „Горько!“, „Горько!-2“ и многих других.
▪ Василий Гроссман (29 ноября 1905–14 сентября 1964) – писатель и журналист, военный корреспондент. Главная книга писателя – роман „Жизнь и судьба“ – был конфискован в 1961 году КГБ, чудом сохранён, тайно вывезен на микрофильме и впервые опубликован только в 1980 году в Швейцарии, в Лозанне. Его роман „Жизнь и судьба“ многие оценивают как „Война и мир“ двадцатого века“. Его центральная идея: проявления человечности, происходящие в тоталитарном обществе вопреки давлению такого общества, являются высшей ценностью.
▪ Людмила Зыкина (10 июня 1929–1 июля 2009) – советская и российская певица, исполнительница русских народных песен, романсов и эстрадных песен. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки. Кавалер двух орденов и ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Голос Зыкиной отличал широкий диапазон, мягкий, объёмный, приятный тембр. Репертуар певицы насчитывал более двух тысяч певческих произведений. Ее „визитной карточкой“ стала песня „Течёт река Волга“.
▪ Игорь Моисеев (21 января 1906–2 ноября 2007) – артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, кавалер трёх орденов Ленина, ордена Дружбы народов и др. В 1943 году создал первую в стране профессиональную школу народного танца (хореографическая Школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного танца). Ставил торжественные концерты и культурные программы, посвящённые выдающимся событиям общественной жизни страны. Возглавлял жюри телевизионного фольклорного фестиваля „Радуга“, был постоянным членом жюри многих Международных конкурсов и фестивалей народного танца, участвовал в работе Комитета защиты мира.
▪ Александр Абдулов (29 мая 1953–2008) – советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Известен ролями в фильмах „Обыкновенное чудо“, „Карнавал“, „Чародеи“ и других культовых кинокартинах. Мастер перевоплощений, он блистал как в драматических, так и в комедийных ролях. Долгое время был одним из ведущих актеров театра Ленком. Его талант, харизма и энергия сделали его легендой отечественного искусства.