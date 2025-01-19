Культура
19.01.2025, 10:23

Своенравны, изысканны, удачливы: чем прославились знаменитости, рожденные в год Змеи?

 
Татьяна Писарева
ФОТО: МК Эстония

Символ наступившего 2025‑го по восточному календарю – Змея. Она целенаправленна и принимает решения, полагаясь на личный опыт и ощущения. В жизни люди, родившиеся в год Змеи – настоящие эстеты. Какие известные личности по восточному календарю – Змеи, узнавала „МК-Эстония“.

Змея – не самый сильный знак двенадцатилетнего цикла, но, пожалуй, самый таинственный. В год Змеи родились многие теологи и философы, государственные деятели и бизнесмены, люди искусства и культуры. Согласно восточному гороскопу, родившиеся в год Змеи обычно не отличаются большой физической силой, но зато хорошо сложены, красивы и имеют утонченный вкус, любят изысканную пищу, изящную одежду, литературу и высокое искусство. Очень часто они стремятся окружить себя красивыми вещами. А еще им свой­ственна необыкновенная удачливость. Те, кому посчастливилось появиться на свет под знаком Змеи, доверяют только собственному опыту и своим собственным глазам, живут исключительно своим умом, а учиться предпочитают на чужих ошибках. Человек, родившийся в год Змеи, в любом случае будет полагаться только на свои знания и интуицию, а если и воспользуется чужим советом, то только от того, кому доверяет. При этом люди-­Змеи крайне редко делают ошибочные умозаключения и почти никогда не ошибаются в оценке других людей.

Какие же известные личности появились на свет под знаком Змеи?

В ЭСТОНИИ

Кая Каллас (18 июня 1977) – политик, экс-премьер-­министр Эстонии, бывший лидер Реформистской партии, первая женщина на посту премьер-­министра страны, а ныне – зампредседателя Европейской комиссии. Каллас активно выступает за укрепление европейской интеграции и развитие цифровых технологий. Каллас получила высокую оценку в Эстонии и за рубежом как ведущий проукраинский голос в вой­не, а New Statesman назвал её „новой железной леди Европы“.

Тоомас Хендрик Ильвес (26 декабря 1953) – журналист, дипломат и политик, президент Эстонии с 2006 по 2016 год. До этого занимал должности министра иностранных дел и посла в США. Ильвес сыграл важную роль в европейской интеграции Эстонии, активно поддерживал развитие цифровых технологий и кибербезопасности в стране. В период его президентства Эстония укрепила свою репутацию как лидер в области цифровых инноваций. Ильвес также известен своими яркими выступлениями на международной арене.

Михаил Кылварт (24 ноября 1977) – политик, лидер Центристской партии Эстонии, бывший мэр Таллинна, основатель Эстонского союза корейской борьбы тхэквондо. Он был членом парламента и занимал несколько важных должностей в городской администрации Таллинна. Его политика в основном направлена на социальное равенство, развитие инфраструктуры и улучшение жизни в столице. Почётный гражданин Сеула, почётный доктор университета Шинхан (Республика Корея).

Мэрилин Керро (18 сентября 1988 года) – ясновидящая, модель и предприниматель. Она стала известной благодаря участию в телешоу „Битва экстрасенсов“, где трижды доходила до финала. Мэрилин также занимается изготовлением амулетов, проводит эзотерические семинары и активно развивает собственный бренд.

Кристина Шмигун-­Вяхи (23 февраля 1977 года) – лыжница, чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка, лучшая спортсменка года в 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 годах и женщина года 2010. Обладательница наград Орден Белой звезды I степени и Орден Эстонского Красного Креста III степени.

Марко Мяэтамм (13 декабря 1965 года) – видеохудожник, график. Участник персональных и групповых выставок в Эстонии и за рубежом. Автор книг, лауреат ряда престижных конкурсов, в том числе – приза Кристьяна Рауда, приза Балтийской Ассамблеи в области искусства (2009) и приза Фонда культурного капитала Эстонии (2011). В 2008 году был удостоен государственной награды Эстонской Республики – ордена Белой звезды V степени. Дважды представлял Эстонию на Венецианской биеннале.

Леннарт Мери (29 марта 1929–14 марта 2006) – писатель, дипломат и политик, с 1992 по 2001 гг. – второй президент независимой Эстонии, автор книг о путешествиях и истории финно-­угорских народов, внёсший значительный вклад в популяризацию эстонской культуры. Один из ключевых деятелей, способствовавших восстановлению независимости страны. Его президентство ознаменовалось интеграцией страны в европейские и международные структуры, включая вступление в ЕС и НАТО. Он оставил яркий след как культурный и политический лидер.

Хуго Треффнер (17 июля 1845–13 марта 1912) – педагог, публицист, видный деятель культуры и эстонского национального пробуждения. Основал в Тарту в 1883 году свою школу (сейчас это Гимназия Хуго Треффнера), сыгравшую важную роль в формировании национальной интеллигенции и ставшую центром эстонского просвещения и культурного развития.

Александр Рихард Аберг (11 августа 1881–15 февраля 1920) – профессиональный борец, многократный чемпион мира по греко-­римской и вольной борьбе. Был одним из самых выдающихся атлетов начала XX века. Финский спортивный историк Хейкки Лехмусто сказал о нем: „Георг Лурих вместе с Георгом Хаккеншмидтом и Алексом Абергом составляют такой выдающийся и знаменитый тройственный союз борьбы, какого ни один другой народ не может представить“.

Мадис Кыйв (5 декабря 1929–24 сентября 2014) – писатель, философ и физик. Окончил Тартуский университет, работал в Таллиннском политехническом институте и Институте физики и астрономии. В 1994 году стал профессором свободных искусств Тартуского университета. Известен своими пьесами и эссе, неоднократно удостаивался литературной премии имени Фридеберта Тугласа. Лауреат Литературной премии ЭССР имени Юхана Смуула, ежегодной эстонской Литературной премии, Национальной премии Эстонии в области культуры.

Пауль Аристе (3 февраля 1905–2 февраля 1990) – лингвист и этнограф, основоположник изучения финно-­угорских народов в Эстонии. Он исследовал эстонский, сетуский, вепсский и другие языки, а также культуру народов региона. Автор фундаментальных трудов по финно-­угорской филологии. Почётный гражданин Тарту, почётный член АН Венгрии и Финляндии, почётный доктор нескольких университетов: Хельсинкского, Латвийского, Сегедского (Венгрия), Тампере.

Александер Хейнаталу, известный как Vigala Sass (31 мая 1941–19 августа 2015) – знаменитый целитель, публицист, доктор сельскохозяйственных наук. Автор нескольких книг о лечебных растениях и о языческих верованиях. Как ученый Тартуского университета в период с 1987 по 2001 год зарегистрировал на свое имя три патента, два из которых были связаны с воздействием растений.

В МИРЕ

Боб Дилан (24 мая 1941) – американский певец, композитор и поэт, художник, писатель и киноактёр. Одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2016 год „За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции“.

Ким (Кимила Энн) Бейсингер (8 декабря 1953) – американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица и фотомодель. Обладательница премий „Оскар“ и „Золотой глобус“ в категории „Лучшая актриса второго плана“ за роль Линн Маргарет Брэйкен в фильме „Секреты Лос-­Анджелеса“. За свой вклад в развитие киноиндустрии получила звезду на Голливудской Аллее славы.

Джоан К. Роулинг (31 июля 1965 года) – британская писательница, наиболее известная благодаря серии книг о Гарри Поттере. Она создала один из самых успешных и популярных литературных франчайзов в истории, который был адаптирован в фильмы и театральные постановки. Ее творчество вдохновляет миллионы людей по всему миру. Роулинг активно занимается благотворительной деятельностью и общественными проектами. В 2000 году Роулинг была награждена орденом Британской Империи.

▪ Орландо Блум (13 января 1977) – британский актер, известный по ролям в фильмах „Властелин колец“ и „Пираты Карибского моря“. Помимо актерской карьеры, он активно занимается благотворительностью и поддерживает экологические проекты, является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Орландо Блум получил звезду на Аллее славы в Голливуде за вклад в развитие киноиндустрии.

Дэниел Рэдклифф (23 июля 1989) – британский актер театра, кино и телевидения, ставший всемирно известным благодаря роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов. Он начал сниматься в возрасте 11 лет и сыграл волшебника в восьми фильмах, что сделало его одной из самых известных звезд своего поколения. После завершения серии Рэдклифф продолжил карьеру в театре и кино, а также проявил интерес к более экспериментальным проектам. Рэдклифф активно поддерживает различные благотворительные организации.

Нона Гаприндашвили (3 мая 1941 года) – советская и грузинская шахматистка, заслуженный мастер спорта, пятая в истории шахмат чемпионка мира, первый международный гроссмейстер среди женщин (1977) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978). Пятикратная чемпионка СССР, двукратная обладательница Кубка европейских чемпионок, 10‑кратная победительница женских шахматных олимпиад в составе сборной СССР, чемпионка олимпиады 1992 года в составе сборной Грузии. Первая среди женщин обладательница приза „Шахматный Оскар“. Восьмикратная чемпионка мира среди сениоров (ветеранов). Председатель женской комиссии ФИДЕ (Международной шахматной федерации, 1980–1986).

Пётр Порошенко (26 сентября 1965) – украинский политик, государственный деятель и предприниматель. Пятый президент Украины (2014–2019), сыграл важную роль в период после Евромайдана. Основатель компании Roshen, одной из крупнейших кондитерских компаний в Украине. На посту президента уделял внимание европейской интеграции Украины, военным реформам и поддержке армии в условиях конфликта на востоке страны. Активный участник политической жизни Украины после завершения президентского срока.

Принц Джордж (22 июля 2013) – первенец принца Уильяма и Кэтрин, герцогини Кембриджской. После смерти своей прабабушки Елизаветы II 8 сентября 2022 года переместился на второе место в списке престолонаследия и стал титуловаться Джордж Корнуолльский и Кембриджский, а после присвоения его отцу титула принца Уэльского – Джордж Уэльский. Ещё до рождения принца газета The Washington Post назвала его „самым известным в мире малышом“.

Грета Гарбо (18 сентября 1905–15 апреля 1990) – шведская актриса, одна из самых известных звезд Золотого века Голливуда. Она получила мировое признание благодаря своим драматическим ролям. Гарбо была известна своей загадочностью и неприязнью к публичности, что только добавляло ей популярности. Она получила „Оскар“ за выдающиеся заслуги в кинематографе, но всегда оставалась вне шумной жизни Голливуда.

Кристиан Диор (21 января 1905–23 октября 1957) – французский модельер, основатель модного дома Dior. После Второй мировой вой­ны благодаря коллекции „New Look“, которая ввела новые стандарты женственности и элегантности, Диор стал символом роскоши и стиля, а его бренд до сих пор – один из самых влиятельных в мире моды. В своей жизни он также работал как дизайнер для театра и кино. Его наследие продолжает вдохновлять модельеров.

Индира Ганди (19 ноября 1917–31 октября 1984) – премьер-­министр Индии, первая и единственная женщина на этом посту. Она сыграла ключевую роль в политической и экономической истории Индии, укрепив страну как независимое государство и проведя ряд реформ. Ганди была известна своей решительностью, авторитарным стилем правления и политической амбициозностью. В 1999 году она стала „Женщиной тысячелетия“ по версии опроса, проведённого ВВС.

Одри Хепбёрн (4 мая 1929–20 января 1993) – британская актриса, икона стиля, одна из самых популярных звезд Голливуда. Она стала символом элегантности и стиля благодаря своим ролям в фильмах „Завтрак у Тиффани“ и „Римские каникулы“. Американский институт киноискусства поставил ее на третье место в списке величайших актрис американского кино. Хепбёрн также известна своей гуманитарной деятельностью в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

В РОССИИ

Александра Пахмутова (9 ноября 1929 года) – легенда советского и российского композиторского искусства. На ее счету – три ордена „За заслуги перед Отечеством“, государственные премии СССР и России, звание народного артиста РСФСР и СССР. Автор свыше 400 композиций, многих произведений для симфонического оркестра и мелодий для кинематографа. Песни Александры Пахмутовой входили в репертуар таких звезд, как Михаил Боярский, Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Аида Ведищева, Анна Герман, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев и многих других.

Валерий Меладзе (23 июня 1965 года) – популярный российский и грузинский певец, народный артист России. Его музыкальная карьера началась с сотрудничества с братом Константином Меладзе, который стал его продюсером и автором многих хитов. Валерий известен своими романтичными песнями, такими как „Сэра“, „Ночь накануне Рождества“ и „Как ты красива сегодня“. Трёхкратный обладатель Национальной российской музыкальной премии „Овация“, многократный лауреат фестиваля „Песня года“ и премии „Золотой граммофон“, семикратный обладатель премии „Муз-­ТВ“.

Татьяна Веденеева (10 июля 1953 года) – советская и российская телеведущая, актриса, журналистка. Она стала популярной благодаря работе в программе „Спокойной ночи, малыши!“ и как лицо советского телевидения. Снималась в кино, известна по фильмам „Здравствуйте, я ваша тетя!“ и „Осенний марафон“. Обладает теплым, узнаваемым голосом и обаятельной манерой общения. После 1990‑х некоторое время жила во Франции, где вместе с мужем создала фирму по производству соусов и других продуктов, позже вернулась на российское ТВ.

Григорий Гладков (18 июля 1953 года) – российский композитор, певец, автор песен, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей. Наибольшую известность получил благодаря песням для мультфильмов – „Пластилиновая ворона“, „Про Веру и Анфису“, „Падал прошлогодний снег“ и др. Гладков также выступал в жанре авторской песни, писал музыку для спектаклей и фильмов.

Ирина Понаровская (12 марта 1953 года) – советская и российская джазовая и эстрадная певица, актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ. Обладательница яркого голоса и изысканного стиля, она приобрела популярность благодаря исполнению джазовых и эстрадных песен. Начала карьеру в Ленинградском мюзик-­холле, а затем сотрудничала с оркестрами Олега Лундстрема и Игоря Бриля, активно снималась в кино и на телевидении в разных музыкальных передачах, в частности „Песня года“, „Утренняя почта“, „Очевидное – невероятное“, „Голубой огонёк“, „Вокруг смеха“, вела детскую телепередачу „Будильник“.

Борис Гребенщиков (27 ноября 1953 года) – советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор, радиоведущий. Один из основателей и лидер группы „Аквариум“, являющейся культовой в русском роке. Его творчество сочетает философскую лирику, экспериментальную музыку и элементы разных культур. Гребенщиков выпустил десятки альбомов, включая сольные работы, и до сих пор активно гастролирует. Считается одной из самых влиятельных фигур российской музыкальной сцены. Кавалер ордена „За заслуги перед Отечеством“ IV степени – за большой вклад в развитие музыкального искусства.

Сергей Светлаков (12 декабря 1977 года) – актёр кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, продюсер, сценарист. Бывший участник команды КВН „Уральские пельмени“. Помимо франшизы „Ёлки“ Светлаков снялся в скетч-шоу „Наша Russia“, фильмах „Камень“, „Джунгли“, „Горько!“, „Горько!-2“ и многих других.

Василий Гроссман (29 ноября 1905–14 сентября 1964) – писатель и журналист, военный корреспондент. Главная книга писателя – роман „Жизнь и судьба“ – был конфискован в 1961 году КГБ, чудом сохранён, тайно вывезен на микрофильме и впервые опубликован только в 1980 году в Швейцарии, в Лозанне. Его роман „Жизнь и судьба“ многие оценивают как „Вой­на и мир“ двадцатого века“. Его центральная идея: проявления человечности, происходящие в тоталитарном обществе вопреки давлению такого общества, являются высшей ценностью.

Людмила Зыкина (10 июня 1929–1 июля 2009) – советская и российская певица, исполнительница русских народных песен, романсов и эстрадных песен. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки. Кавалер двух орденов и ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Голос Зыкиной отличал широкий диапазон, мягкий, объёмный, приятный тембр. Репертуар певицы насчитывал более двух тысяч певческих произведений. Ее „визитной карточкой“ стала песня „Течёт река Волга“.

Игорь Моисеев (21 января 1906–2 ноября 2007) – артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, кавалер трёх орденов Ленина, ордена Дружбы народов и др. В 1943 году создал первую в стране профессиональную школу народного танца (хореографическая Школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного танца). Ставил торжественные концерты и культурные программы, посвящённые выдающимся событиям общественной жизни страны. Возглавлял жюри телевизионного фольклорного фестиваля „Радуга“, был постоянным членом жюри многих Международных конкурсов и фестивалей народного танца, участвовал в работе Комитета защиты мира.

Александр Абдулов (29 мая 1953–2008) – советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Известен ролями в фильмах „Обыкновенное чудо“, „Карнавал“, „Чародеи“ и других культовых кинокартинах. Мастер перевоплощений, он блистал как в драматических, так и в комедийных ролях. Долгое время был одним из ведущих актеров театра Ленком. Его талант, харизма и энергия сделали его легендой отечественного искусства.

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