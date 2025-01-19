Культура
19.01.2025, 11:44

ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне выступила финская группа Lordi

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Вчера, 18 января, в Таллинне выступила популярная финская группа Lordi. Сразу после бесплатного концерта лидер группы, Mr. Lordi, дал изданию Kroonika интервью, в котором рассказал о своих планах и концертной деятельности группы, победившей на "Евровидении“ в 2006 году. „Как можно устать жить своей мечтой?“ — сказал певец.

Концерт группы Lordi на столичном Певческом поле состоялся в рамках церемонии открытия Таллинна как спортивной столицы Европы этого года.

„Обычно мне жарко, я потею, но в этот раз не так, ведь на улице январь“, — сказал певец. Он сравнил свой причудливый костюм с презервативом — костюм сделан из резины, но не очень хорошо сохраняет тепло.

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