Стало известно, кто из звезд выступит на инаугурации Дональда Трампа

В список приглашенных звезд вошли артисты разных музыкальных жанров. В частности, во время церемонии будут петь кантри-исполнители Ли Гринвуд с двумя композициями „God Bless the U.S.A.“ и „Time on Her Hands“ и Кэрри Андервуд с песней под названием „America the Beautiful“.

„Я люблю нашу страну и для меня большая честь, что меня попросили спеть на инаугурации и стать небольшой частью этого исторического события“, - сказала Кэрри Андервуд.

Также пригласили для выступления оперного тенора Кристофера Маккио, который исполнит гимн США - „The Star-Spangled Banner“.

Кто из звезд будет выступать после инаугурации Дональда Трампа

Стало известно, что после торжественного события запланировано три мероприятия: The Liberty Ball, The Commander-in-Chief Ball и The Starlight Ball.

На первом балу будет выступление певца Джеймсона Алдина. Он известен песней „Dirt Road Anthem“.

Какая звезда будет после него - пока эта информация держится в секрете.

На втором событии будут петь группа Rascal Flatts и исполнитель Паркер Мак-Коллум.

А на последнем концерте ожидается выступление Гэвина Дегроу, который известен по хитам „Chariot“ и „I Don’t Want to Be“.

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