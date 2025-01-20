Стало известно, кто из звезд выступит на инаугурации Дональда Трампа
20 января, состоится церемония инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Стало известно, какие звезды будут выступать на торжественном событии и после него. Об этом пишет издание ABC News.
В список приглашенных звезд вошли артисты разных музыкальных жанров. В частности, во время церемонии будут петь кантри-исполнители Ли Гринвуд с двумя композициями „God Bless the U.S.A.“ и „Time on Her Hands“ и Кэрри Андервуд с песней под названием „America the Beautiful“.
„Я люблю нашу страну и для меня большая честь, что меня попросили спеть на инаугурации и стать небольшой частью этого исторического события“, - сказала Кэрри Андервуд.
Также пригласили для выступления оперного тенора Кристофера Маккио, который исполнит гимн США - „The Star-Spangled Banner“.
Кто из звезд будет выступать после инаугурации Дональда Трампа
Стало известно, что после торжественного события запланировано три мероприятия: The Liberty Ball, The Commander-in-Chief Ball и The Starlight Ball.
На первом балу будет выступление певца Джеймсона Алдина. Он известен песней „Dirt Road Anthem“.
Какая звезда будет после него - пока эта информация держится в секрете.
На втором событии будут петь группа Rascal Flatts и исполнитель Паркер Мак-Коллум.
А на последнем концерте ожидается выступление Гэвина Дегроу, который известен по хитам „Chariot“ и „I Don’t Want to Be“.