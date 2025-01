Стало известно, кто из звезд выступит на инаугурации Дональда Трампа

В список приглашенных звезд вошли артисты разных музыкальных жанров. В частности, во время церемонии будут петь кантри-исполнители Ли Гринвуд с двумя композициями „God Bless the U.S.A.“ и „Time on Her Hands“ и Кэрри Андервуд с песней под названием „America the Beautiful“.