„Жизнь после развода“: в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл
У Сассекских есть контракт на четыре книги с Penguin Random House. Люди, работающие на герцогиню Сассекскую, поговорили с неназванным издательством, чтобы „оценить интерес“ к идее книги „Жизнь после развода“. Об этом сенсационном разоблачении изданию Vanity Fair рассказал человек, знакомый с ситуацией, пишет Page Six.
Источники рассказали, что рукопись должна была касаться не развода с бывшим мужем Меган, продюсером Тревором Энгельсоном, а расставания с принцем Гарри, если таковое произойдет, и освещать события после разрыва отношений.
Друзья Меган опровергли эти утверждения.
Сообщается, что инсайдер также отметил, что встреча по поводу книги не означала, что Сассекские на самом деле направлялись в Сплитсвилл, но была призвана выяснить, будет ли издатель „теоретически заинтересован“, если развод когда-либо состоится.
Согласно Vanity Fair, издатель так и не сделал предложения, и рукопись не была выпущена, поскольку не было развода, о котором можно было бы писать.
Ранее сообщалось, что у Сассекских есть контракт на четыре книги с Penguin Random House. Маркл, со своей стороны, на сегодняшний день выпустила только детскую книгу.