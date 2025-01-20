Шоубиз
20.01.2025, 16:04

„Жизнь после развода“: в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

 
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
ФОТО: RAUL ARBOLEDA | Scanpix

У Сассекских есть контракт на четыре книги с Penguin Random House. Люди, работающие на герцогиню Сассекскую, поговорили с неназванным издательством, чтобы „оценить интерес“ к идее книги „Жизнь после развода“. Об этом сенсационном разоблачении изданию Vanity Fair рассказал человек, знакомый с ситуацией, пишет Page Six.

Источники рассказали, что рукопись должна была касаться не развода с бывшим мужем Меган, продюсером Тревором Энгельсоном, а расставания с принцем Гарри, если таковое произойдет, и освещать события после разрыва отношений.

Друзья Меган опровергли эти утверждения.

Сообщается, что инсайдер также отметил, что встреча по поводу книги не означала, что Сассекские на самом деле направлялись в Сплитсвилл, но была призвана выяснить, будет ли издатель „теоретически заинтересован“, если развод когда-либо состоится.

Согласно Vanity Fair, издатель так и не сделал предложения, и рукопись не была выпущена, поскольку не было развода, о котором можно было бы писать.

Ранее сообщалось, что у Сассекских есть контракт на четыре книги с Penguin Random House. Маркл, со своей стороны, на сегодняшний день выпустила только детскую книгу.

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