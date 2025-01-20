Популярный ведущий Юрий Николаев перестал узнавать родных
Популярный ведущий России впадает в состояние деменции.
Популярному российскому телеведущему Юрию Николаеву снова стало плохо. Все случилось после того, как популярный в террористической России ведущий сломал бедро.
Как сообщают Telegram каналы у Юрия Николаева начались провалы в памяти — он стал забывать своё имя, родных и место, в котором находится. Накануне 76-летнего шоумена перевели из больницы в реабилитационный центр.
Как пишут СМИ, специалистам предстоит заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после операции на бедре. „Его лечение осложняется провалами в памяти, врачи заметили, что по утрам ведущий всех помнит, а уже под вечер может забыть, где находится, кто его окружает, и попытаться выйти из палаты“, - пишут журналисты.