Популярному российскому телеведуще му Юрию Николаеву снова стало плохо. Все случилось после того, как популярный в террористической России ведущий сломал бедро.

Как сообщают Telegram каналы у Юрия Николаева начались провалы в памяти — он стал забывать своё имя, родных и место, в котором находится. Накануне 76-летнего шоумена перевели из больницы в реабилитационный центр.

Как пишут СМИ, специалистам предстоит заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после операции на бедре. „Его лечение осложняется провалами в памяти, врачи заметили, что по утрам ведущий всех помнит, а уже под вечер может забыть, где находится, кто его окружает, и попытаться выйти из палаты“, - пишут журналисты.

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