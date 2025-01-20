ФОТО | В Эстонии торжественно завершился Год богатства культур

„Вызовом все больше“

Дмитрий отмечает, что сейчас перед Фондом интеграции много задач. „Мы помогаем беженцам из Украины здесь адаптироваться, изучать эстонский язык, узнать об эстонской культуре. Мы говорим о десятках тысячах людей, и для нас это — огромный вызов, — отметил руководитель фонда. — Также Эстония уже достаточно долгое время является страной, куда приезжает больше людей, чем уезжает, и это касается не только украинских беженцев. Всем им нужна поддержка, помощь в интеграции. И если раньше мы говорили о том, что деятельность Фонда интеграции направлена на местных жителей с другим языком, чем эстонский, то сегодня — совсем другая ситуация. Для многих именно эстонский — первый язык, на котором они в Эстонии могут общаться. И это большой вызов и для нас, и для всего общества. Но мы становимся такой традиционной европейской страной, где много культурного многообразия, много людей сразу со всего мира — из Африки, Азии, Америки. И важно, чтобы люди с разным родным языком, с разной национальностью здесь находили контакт, соприкасались, делились своей культурой и сотрудничали. Это то, что мы делаем, и, конечно, вызовов все больше и больше. Ситуация тяжелая, нервная, но мы должны, как говорится, работать над тем, чтобы в нашей стране было всем хорошо жить“.