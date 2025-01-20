ФОТО | В Эстонии торжественно завершился Год богатства культур
В минувшую субботу, 18 января, общины народов, проживающих в Эстонии, ярко отметили завершение Года богатства культур. Этот тематический год, стартовавший в прошлом календарном году, был посвящен всем жителям Эстонии и подчеркивал наше общее культурное наследие, формирующееся из уникального сочетания сходств и различий культур.
„Наша страна становится все более культурно богатой, и мы ценим это“
Представители различных национальностей, проживающих в Эстонии, собрались на большой праздник. Участников и гостей, собравшихся в центре „Виру“ в самом сердце Таллинна, приветствовала министр культуры Хейди Пурга, которая ровно год назад объявила о начале Года культурного богатства.
„Я надеюсь, что в течение этого года понятие „богатство культур“ стало знакомым и привычным для множества людей по всей Эстонии. Тематический год позволил еще больше подчеркнуть важность совокупности творческой деятельности и традиций, тех, что создавались на протяжении столетий и продолжают создаваться сейчас нашими людьми и общинами, для которых Эстония – дом. Это и есть наше культурное богатство“, – сказала министр культуры Хейди Пурга.
О том, как закончился год, рассказал RusDelfi руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев. „Это было насыщенное время. Радует то, что по всей Эстонии разные культурные сообщества познакомились между собой. Я думаю, что такого активного года давно не было — столько мероприятий и столько возможностей показать и рассказать о своей культуре. В рамках этого года мы рассказали, насколько Эстония культурно многообразна. У нас уже проживают представители 217 разных национальностей. У нас 260 различных языков, которые являются родными для людей в Эстонии. Наша страна становится все более культурно богатой, и мы ценим это“.
Самой главной идеей Года богатства культур было сплотить все народы. По словам Дмитрия Московцева, это удалось. „Сотрудничество между разными представителями сообщества культурных объединений народов здесь было самым главным. Мы хотим, чтобы в 2025 году все это продолжилось“.
Дмитрий отметил, что в мероприятиях участвовали абсолютно все национальности. „Да, политика всегда есть, и она влияет на нашу жизнь. И, конечно, когда есть общественное напряжение, когда ты смотришь новости, что бомбят украинские города, то возникают эмоции. Но никакой диктаторский режим не может у людей забрать культуру, — говорит руководитель Фонда интеграции и подтверждает, что именно поэтому на мероприятия приглашали все национальности. — Это жители Эстонии, которые здесь живут. И многие здесь живут всю жизнь“.
„Вызовом все больше“
Дмитрий отмечает, что сейчас перед Фондом интеграции много задач. „Мы помогаем беженцам из Украины здесь адаптироваться, изучать эстонский язык, узнать об эстонской культуре. Мы говорим о десятках тысячах людей, и для нас это — огромный вызов, — отметил руководитель фонда. — Также Эстония уже достаточно долгое время является страной, куда приезжает больше людей, чем уезжает, и это касается не только украинских беженцев. Всем им нужна поддержка, помощь в интеграции. И если раньше мы говорили о том, что деятельность Фонда интеграции направлена на местных жителей с другим языком, чем эстонский, то сегодня — совсем другая ситуация. Для многих именно эстонский — первый язык, на котором они в Эстонии могут общаться. И это большой вызов и для нас, и для всего общества. Но мы становимся такой традиционной европейской страной, где много культурного многообразия, много людей сразу со всего мира — из Африки, Азии, Америки. И важно, чтобы люди с разным родным языком, с разной национальностью здесь находили контакт, соприкасались, делились своей культурой и сотрудничали. Это то, что мы делаем, и, конечно, вызовов все больше и больше. Ситуация тяжелая, нервная, но мы должны, как говорится, работать над тем, чтобы в нашей стране было всем хорошо жить“.
Инициатива, основанная на уважении различий
Торжество в честь культурного богатства, как и весь Год богатства культур, провел Фонд интеграции в сотрудничестве с объединяющими общины Эстонским центром народной культуры, Объединением народов Эстонии, Союзом объединений культурных обществ „Лира“ и многими другими организациями.
Торжество в честь богатства культур предложило уникальные впечатления сотням посетителей. Среди прочего гости насладились подчеркивающим культурное богатство Эстонии уникальным концертом, в котором участвовали Алика Милова, Ант Нурхан, Уку Сувисте, Руслан и Руте Трочинские, Реэт Линна и многие другие звезды музыкального мира Эстонии. Гости также смогли посмотреть модный показ костюмов проживающих в Эстонии народов и принять участие в подписании договора о сотрудничестве между объединениями, пропагандирующими национальные культуры.
Год богатства культур в 2024 году в Эстонии — это тематический год, посвященный культурному многообразию и богатству, которые рождаются благодаря взаимодействию и взаимопониманию между различными народами, проживающими в стране. Этот год стал инициативой, направленной на продвижение ценности культурного разнообразия, укрепление межкультурного диалога и развитие общей идентичности, основанной на уважении различий.
На протяжении года в стране проходили праздничные фестивали и концерты, где представители разных народов делились своими традициями, музыкой, танцами и кухней, выставки, посвященные культурной истории Эстонии и этническим общинам, а также образовательные программы, ориентированные на школы, библиотеки и молодежные центры, публичные обсуждения и конференции, посвященные вопросам интеграции, идентичности и культурного диалога.