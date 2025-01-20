В павильоне Ласнамяэ открывается выставка двух выдающихся художников, родившихся в Москве(1)
В павильоне Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства журналисты смогут ознакомиться с масштабной выставкой работ двух выдающихся художников — Владимира Янкилевского и Валерия Виноградова, переехавших из Москвы в Париж и Таллинн соответственно.
Выставка работ художников, в разное время покинувших Советский Союз и продолживших свой творческий путь в Париже и Таллинне, пытается ответить на вопрос о том, в какой степени на ход творчества двух художников, сформировавшихся в схожем культурном пространстве и схожем политическом климате, влияет их жизненный путь.
Владимир Янкилевский — художник-нонконформист, работавший в России в 1960–1980-х годах, входивший в тот же круг представителей т. н. андерграунда, что и Юло Соостер, Илья Кабаков, Юрий Соболев, Эрнст Неизвестный и Эдуард Штейнберг. Их объединял поиск художественного языка, отличного от официального социалистического реализма, языка, более соответствующего времени и дающего простор для самовыражения художника. Владимир Янкилевский родился в Москве в 1938 году. В 1989 году он уехал из Советского Союза в Нью-Йорк, а несколько лет спустя — в Париж, где и прожил до конца своих дней. В настоящее время значительная часть его работ находится в собраниях европейских, американских и российских музеев, а также частных фондов и коллекционеров. На таллиннской выставке будут представлены работы из трех частных собраний, в том числе из семейной коллекции.
Валерий Виноградов родился в Москве в 1952 году, начал изучать искусство еще в начальной школе, а на последнем курсе художественного училища познакомился со своей будущей женой, эстонской студенткой-художницей, приехал в Таллин и поступил в Эстонский государственный институт искусств на отделение живописи. Виноградов удостоен всех важнейших эстонских художественных наград: медаль Балтийской триеннале молодежного искусства была вручена ему в 1988 году, премия и медаль им. Конрада Мяги в 1992 году, гран-при IX Вильнюсской триеннале живописи в 1993 году и премия им. Кристьяна Рауда в 2010 году. Мастер, который упрямо избегал общественного внимания. Валерий Виноградов имеет эстонское гражданство, живет и работает в Таллинне.
„Оба художника — одиночки, избегающие суеты и перенаселенности арт-пространства, оба – носители русского языка, имеющие русский культурный бэкграунд, оба – творцы, которые колеблются между непростым бытием гражданина мира и жизнью в отрыве от родины. Владимир Янкилевский, классик советского альтернативного искусства, любящий большие города, классическую музыку и джаз, работающий с мощными противоположностями, и Валерий Виноградов, ценящий свойственные Эстонии природолюбие, и уважение к ремеслу, охотно погружающийся в тонкие фактурные мерцания, уравновешивая их с другой крайностью, используя сатиру и слово“, – отмечает куратор выставки Тамара Луук. „Один заявляет о себе в эстонском художественном пространстве благодаря мощной чувственности своих абстрактных картин c конца 1980-х годов, другой уже в 1970-х годах попадает в поле зрения мировых художественных центров“.
Открытие выставки „Владимир Янкилевский и Валерий Виноградов. Элементарные формы и анатомия чувств“ состоится 24 января в 18:00 в павильоне Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства (Я. Коорти, 24). Выставка будет работать до 6 апреля. Павильон Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства открыт со среды по воскресенье с 12:00 до 18:00. Вход свободный.