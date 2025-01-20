В павильоне Ласнамяэ открывается выставка двух выдающихся художников, родившихся в Москве

Выставка работ художников, в разное время покинувших Советский Союз и продолживших свой творческий путь в Париже и Таллинне, пытается ответить на вопрос о том, в какой степени на ход творчества двух художников, сформировавшихся в схожем культурном пространстве и схожем политическом климате, влияет их жизненный путь.

Владимир Янкилевский — художник-нонконформист, работавший в России в 1960–1980-х годах, входивший в тот же круг представителей т. н. андерграунда, что и Юло Соостер, Илья Кабаков, Юрий Соболев, Эрнст Неизвестный и Эдуард Штейнберг. Их объединял поиск художественного языка, отличного от официального социалистического реализма, языка, более соответствующего времени и дающего простор для самовыражения художника. Владимир Янкилевский родился в Москве в 1938 году. В 1989 году он уехал из Советского Союза в Нью-Йорк, а несколько лет спустя — в Париж, где и прожил до конца своих дней. В настоящее время значительная часть его работ находится в собраниях европейских, американских и российских музеев, а также частных фондов и коллекционеров. На таллиннской выставке будут представлены работы из трех частных собраний, в том числе из семейной коллекции.

Валерий Виноградов родился в Москве в 1952 году, начал изучать искусство еще в начальной школе, а на последнем курсе художественного училища познакомился со своей будущей женой, эстонской студенткой-художницей, приехал в Таллин и поступил в Эстонский государственный институт искусств на отделение живописи. Виноградов удостоен всех важнейших эстонских художественных наград: медаль Балтийской триеннале молодежного искусства была вручена ему в 1988 году, премия и медаль им. Конрада Мяги в 1992 году, гран-при IX Вильнюсской триеннале живописи в 1993 году и премия им. Кристьяна Рауда в 2010 году. Мастер, который упрямо избегал общественного внимания. Валерий Виноградов имеет эстонское гражданство, живет и работает в Таллинне.