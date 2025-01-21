ФОТО | Медведь в центре города! Проснувшийся от зимней спячки мишка бродил по улицам летней столицы

Таксист Андрей заметил животное у Пярнусского моста. „Я ехал со стороны улицы Веэ, когда животное вышло мне навстречу с противоположного конца моста“, — объяснил Андрей. „Медведь бежал по пешеходной стороне и свернул за угол на парковку, через которую я тоже проехал. Оттуда он продолжил двигаться по улице Калда легким галопом“, — описал он.

Через несколько мгновений медведь свернул с улицы Калда в место, где построены новые многоквартирные дома, и таксист потерял его из виду. О случившемся сообщили патрульной полиции, которая находилась неподалеку.

„Я попытался сделать фото, потому что, честно говоря, если бы кто-то сказал мне, что 19 января в центре Пярну на мосту можно увидеть медведя, я бы не поверил“, — признался таксист и добавил, что, вероятно, это был молодой зверь.

„Я много работаю ночами и давно ждал такой встречи, но уж точно не в таком месте и не в такое время“, — рассказал Андрей.

Скорее всего, медведь попал в город, переплыв реку, и оказался в тупике у яхт-клуба, сообщил пярнуский охотник. „Видимо, в его зимнем логове стало мокро, и в своих блужданиях он дошел до города“.

Медведя, вероятно, заставила двигаться теплая погода. „Если осенью медведь неудачно выбрал место для зимовки, то велик риск, что из-за теплой погоды его берлога начала таять, и это заставило его выйти из логова“, — сказал натуралист и охотник Пеэтер Хуссар. „Хотя сейчас животное и в движении, скорее всего, оно снова уйдет в зимнюю спячку“.

Скорее всего, медведь уже покинул город, так как новых сообщений о нем не поступало.

Зимняя спячка у медведей обычно длится до марта или апреля, самки с медвежатами выходят из берлог чуть позже.

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