Кино
21.01.2025, 20:03

Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2024 года

 
Дюна. Часть два
Дюна. Часть два
ФОТО: CAP/TFS | Scanpix

Редакция сайта о кино Rotten Tomatoes определила лучшие фильмы 2024 года и объявила победителей в своей премии.

Отметим, что лидеров в номинациях выбирают благодаря оценкам критиков и количеству отзывов на киноленты.

Лучшим фильмом стал „Дюна. Часть вторая“ режиссера Дени Вильнева.

В категории „Лучший сериал“ победу одержал историко-драматический „Сёгун“, в котором главные роли сыграли японские актеры: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Савай, Таданобу Асано и Такехиро Хира.

Полный список победителей по версии Rotten Tomatoes

  • Лучший фильм широкого проката - „Дюна. Часть вторая“

  • Лучший фильм ограниченного проката - „Все, что нам кажется светом“

  • Лучший фильм на стриминге - „Я не киллер“

  • Лучший документальный фильм - „Уилл и Харпер“

  • Лучший фильм по версии зрителей - „Злая: Сказка о ведьме Запада“

  • Лучший боевик или приключенческий фильм - „Манкимен“

  • Лучший комедийный фильм - „Хитмен“

  • Лучший фильм ужасов - „Субстанция“

  • Лучший романтический фильм - „Анора“

  • Лучший драматический фильм - „Настоящая боль“

  • Лучший полнометражный мультфильм - „Дикий робот“

  • Лучший сериал - „Сёгун“

  • Лучший новый сериал - „Сёгун“

  • Лучший вернувшийся сериал - „Медленные лошади“

  • Лучший мини-сериал - „Пингвин“

  • Лучший документальный сериал - „Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“

  • Лучший мультсериал - „Люди Икс ’97“.

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