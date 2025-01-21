Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2024 года

Отметим, что лидеров в номинациях выбирают благодаря оценкам критиков и количеству отзывов на киноленты.
Лучшим фильмом стал „Дюна. Часть вторая“ режиссера Дени Вильнева.
В категории „Лучший сериал“ победу одержал историко-драматический „Сёгун“, в котором главные роли сыграли японские актеры: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Савай, Таданобу Асано и Такехиро Хира.
Полный список победителей по версии Rotten Tomatoes
Лучший фильм широкого проката - „Дюна. Часть вторая“
Лучший фильм ограниченного проката - „Все, что нам кажется светом“
Лучший фильм на стриминге - „Я не киллер“
Лучший документальный фильм - „Уилл и Харпер“
Лучший фильм по версии зрителей - „Злая: Сказка о ведьме Запада“
Лучший боевик или приключенческий фильм - „Манкимен“
Лучший комедийный фильм - „Хитмен“
Лучший фильм ужасов - „Субстанция“
Лучший романтический фильм - „Анора“
Лучший драматический фильм - „Настоящая боль“
Лучший полнометражный мультфильм - „Дикий робот“
Лучший сериал - „Сёгун“
Лучший новый сериал - „Сёгун“
Лучший вернувшийся сериал - „Медленные лошади“
Лучший мини-сериал - „Пингвин“
Лучший документальный сериал - „Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“
Лучший мультсериал - „Люди Икс ’97“.