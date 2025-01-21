Легенды рока Queens of the Stone Age этим летом впервые приедут в Эстонию
Эстония, готовься! 2 августа 2025 года группа Queens of the Stone Age (QOTSA) выйдет на сцену Unibet Arena Black Box, чтобы исполнить для эстонских поклонников свои незабываемые фирменные рифы.Этот ансамбль известен гипнотическими коктейлями из блюза, тяжелого рока и электронной музыки – именно поэтому нас ожидает невероятный вечер, наполненный дикой энергетикой и музыкальными инновациями. Специальный гость вечера – SO GOOD.
Коллектив был основан в 1996 году фронтменом Джошем Хомме, и с тех пор QOTSA уверенно чувствует себя на мировой рок-сцене. Группа имеет в своей копилке девять номинаций на „Грэмми“ и выпустила целый ряд альбомов, получивших многочисленные хвалебные отзывы, среди них шедевральная трилогия „...Like Clockwork“, „Villains“ и „In Times New Roman…“. QOTSA постоянно раздвигает границы рок-музыки, доказывая, что это вполне возможно.
Вместе с Хомме на сцену выйдут Трой ван Левен (гитара, клавишные, бэк-вокал), Майкл Шуман (бас-гитара, бэк-вокал), Дин Фертита (клавишные, гитара) и Джон Теодор (барабаны). К возникающей между ними динамической химии добавляется фальцет и новаторский стиль игры на гитаре Хомме – это и есть формула, превращающая живые выступления QOTSA в фантастический опыт, который не стоит упускать.
Начиная от взлетевшего на небосклон мирового рока альбома „Rated R“ и легендарного „Songs for the Deaf“ – который создан при сотрудничестве самого короля рока Дейва Грола – и заканчивая их нынешним творчеством, QOTSA крепко держат фанатов в объятиях своей музыки.
Queens of the Stone Age – это ансамбль, который не так просто отнести к какой-то конкретной категории: они смешивают беспощадную силу тяжелого рока с точностью стоунер-рока и экспериментальностью блюз-рока. Их дебютный альбом Джош Хомме описывал как „неплохая музыка для езды на машине“ – в нем были неплохие повторяющиеся рифы и раздвигающее границы волнение, к тому же QOTSA никогда не боялись рисковать.Журнал Rolling Stone хвалил коллектив за то, что они обладают уникальной способностью комбинировать брутальный американский рок 1970-х и гипнотический краут-рок, возникший в те же годы в Западной Германии.
Каждый альбом в их богатой дискографии демонстрирует многогранность их звучания. В „Rater R“ они более эклектично подошли к делу, сплетая прекрасное полотно при помощи приглашенных артистов и нескольких вокалистов. Когда-то Хомме описывал этот альбом как эволюцию. „Наш первый альбом познакомил публику с нашим звучанием. А „Rated R“ дал понять, что мы немного странные и разные“, – говорил Хомме. Свою репутацию „первопроходцев“ они подтвердили альбомом „Songs for the Deaf“ – настоящим шедевром с множеством вокалистов и добавлением неожиданных элементов, например, использование духовых и струнных щипковых инструментов.
Даже когда они рассматривают немного более тяжелые темы (например, „Lullabies to Paralyze“), им удается не терять комплексности, ставшей их визитной карточкой. Вдохновляясь сказками Братьев Гримм, они оставили в прошлом „неплохую музыку для езды на машине“ и теперь предлагают слушателям немного жутковатые гитарные звуки и призрачные мелодии. Уникальное умение Хомме обращаться с гитарой сделало его поистине выдающимся музыкантом.
Будь то вполне танцевальные композиции с пластинки „Era Vulgaris“ или то, что Хомме называет робот-роком, Queens of the Stone Age остаются неудержимой силой современного рока. Их живые концерты легендарны, они дают фанатам возможность ощутить музыку на физическом уровне. Именно такая возможность появится у нас этим летом, когда QOTSA будут дарить поклонникам в Таллинне свои незабываемые хиты.
Билеты на таллиннский концерт Queens of the Stone Age, который состоится 2 августа 2025 года в Unibet Arena Black Box, станут доступны для покупки членам клуба Live Nation в 10 часов утра 22 января.Открытая продажа в пунктах продажи и на сайте Piletilevi начнется в 10 часов утра 24 января.