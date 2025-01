Легенды рока Queens of the Stone Age этим летом впервые приедут в Эстонию

Эстония, готовься! 2 августа 2025 года группа Queens of the Stone Age (QOTSA) выйдет на сцену Unibet Arena Black Box, чтобы исполнить для эстонских поклонников свои незабываемые фирменные рифы.Этот ансамбль известен гипнотическими коктейлями из блюза, тяжелого рока и электронной музыки – именно поэтому нас ожидает невероятный вечер, наполненный дикой энергетикой и музыкальными инновациями. Специальный гость вечера – SO GOOD.