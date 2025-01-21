Легенды рока Queens of the Stone Age этим летом впервые приедут в Эстонию

Коллектив был основан в 1996 году фронтменом Джошем Хомме, и с тех пор QOTSA уверенно чувствует себя на мировой рок-сцене. Группа имеет в своей копилке девять номинаций на „Грэмми“ и выпустила целый ряд альбомов, получивших многочисленные хвалебные отзывы, среди них шедевральная трилогия „...Like Clockwork“, „Villains“ и „In Times New Roman…“. QOTSA постоянно раздвигает границы рок-музыки, доказывая, что это вполне возможно.

Вместе с Хомме на сцену выйдут Трой ван Левен (гитара, клавишные, бэк-вокал), Майкл Шуман (бас-гитара, бэк-вокал), Дин Фертита (клавишные, гитара) и Джон Теодор (барабаны). К возникающей между ними динамической химии добавляется фальцет и новаторский стиль игры на гитаре Хомме – это и есть формула, превращающая живые выступления QOTSA в фантастический опыт, который не стоит упускать.

Начиная от взлетевшего на небосклон мирового рока альбома „Rated R“ и легендарного „Songs for the Deaf“ – который создан при сотрудничестве самого короля рока Дейва Грола – и заканчивая их нынешним творчеством, QOTSA крепко держат фанатов в объятиях своей музыки.

Queens of the Stone Age – это ансамбль, который не так просто отнести к какой-то конкретной категории: они смешивают беспощадную силу тяжелого рока с точностью стоунер-рока и экспериментальностью блюз-рока. Их дебютный альбом Джош Хомме описывал как „неплохая музыка для езды на машине“ – в нем были неплохие повторяющиеся рифы и раздвигающее границы волнение, к тому же QOTSA никогда не боялись рисковать.Журнал Rolling Stone хвалил коллектив за то, что они обладают уникальной способностью комбинировать брутальный американский рок 1970-х и гипнотический краут-рок, возникший в те же годы в Западной Германии.