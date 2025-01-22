ФОТО | На ремонт дома потребуется еще как минимум 40 000 евро! Смотрите, в каких условиях живет сейчас Сильвия Ильвес

Сильвия Ильвес уже много лет мечтала о собственном доме. Она не думала, что сможет получить кредит в банке на покупку жилья, но в октябре прошлого года ей это удалось. Перед Рождеством Сильвия переехала в собственный дом в поселке Кийза вместе со своими четырьмя сыновьями и тремя кошками.

ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia