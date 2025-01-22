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22.01.2025, 08:33

ФОТО | На ремонт дома потребуется еще как минимум 40 000 евро! Смотрите, в каких условиях живет сейчас Сильвия Ильвес

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„Я не сдамся и создам здесь дом своей мечты!“
Сильвия Ильвес уже много лет мечтала о собственном доме. Она не думала, что сможет получить кредит в банке на покупку жилья, но в октябре прошлого года ей это удалось. Перед Рождеством Сильвия переехала в собственный дом в поселке Кийза вместе со своими четырьмя сыновьями и тремя кошками.
Сильвия Ильвес уже много лет мечтала о собственном доме. Она не думала, что сможет получить кредит в банке на покупку жилья, но в октябре прошлого года ей это удалось. Перед Рождеством Сильвия переехала в собственный дом в поселке Кийза вместе со своими четырьмя сыновьями и тремя кошками.
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес, купившая в поселке Кийза дом в плачевном состоянии, описывает жизнь в нем как курс выживания. Сейчас ее больше всего беспокоят крыша и подвал, а еще — разборки с ремонтниками.

Сильвия Ильвес (32 года) в конце октября прошлого года осуществила давнюю мечту — обзавелась собственным домом. Однако превратить старое, ветхое жилье, которое она купила в поселке Кийза, что находится в волости Саку в Харьюмаа, в уютный дом оказалось нелегкой задачей, приносящей бессонные ночи и разрушающей нервные клетки.

Но, несмотря на трудности, Сильвия уверена, что к весне все основные ремонтные работы будут закончены и она с гордостью скажет, что она, ее сыновья Стефан (14), Тристан (12), Кристофер (8) и Артур (6), а также кошки Киппер, Симба и Фокси наконец-то будут жить в доме своей мечты.

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