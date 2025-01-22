22.01.2025, 08:33
ФОТО | На ремонт дома потребуется еще как минимум 40 000 евро! Смотрите, в каких условиях живет сейчас Сильвия Ильвес(13)
„Я не сдамся и создам здесь дом своей мечты!“
ФОТО: | Delfi Meedia
Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес, купившая в поселке Кийза дом в плачевном состоянии, описывает жизнь в нем как курс выживания. Сейчас ее больше всего беспокоят крыша и подвал, а еще — разборки с ремонтниками.
Сильвия Ильвес (32 года) в конце октября прошлого года осуществила давнюю мечту — обзавелась собственным домом. Однако превратить старое, ветхое жилье, которое она купила в поселке Кийза, что находится в волости Саку в Харьюмаа, в уютный дом оказалось нелегкой задачей, приносящей бессонные ночи и разрушающей нервные клетки.
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