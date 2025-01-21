Умер французский кинорежиссер и сценарист Бертран Блие

Свою режиссерскую карьеру Бертран Блие начал в 1963 году с фильма „Гитлер? Не знаю“. Однако известность пришла к нему только в 1974 году после фильма „Вальсирующие“, с которых началась карьера актера Жерара Депардье.
В качестве режиссера Бертран Блие снял 20 фильмов, написал сценарии для 24 фильмов. Его комедия „Приготовьте носовые платки“ (1977) получила премию „Оскар“ как лучший фильм на иностранном языке.
Последней работой Блие стал „Исключительный кортеж“ (2019), в котором одну из главных ролей также исполнил Жерар Депардье.