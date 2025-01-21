Культура
21.01.2025, 21:10

Умер французский кинорежиссер и сценарист Бертран Блие

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ФОТО: BERTRAND GUAY | Scanpix, BERTRAND GUAY

Французский кинорежиссер, сценарист и писатель Бертран Блие умер в возрасте 85 лет. Как сообщил его сын Леонард, он тихо ушел из жизни у себя дома, в окружении жены и детей.

Свою режиссерскую карьеру Бертран Блие начал в 1963 году с фильма „Гитлер? Не знаю“. Однако известность пришла к нему только в 1974 году после фильма „Вальсирующие“, с которых началась карьера актера Жерара Депардье.

В качестве режиссера Бертран Блие снял 20 фильмов, написал сценарии для 24 фильмов. Его комедия „Приготовьте носовые платки“ (1977) получила премию „Оскар“ как лучший фильм на иностранном языке.

Последней работой Блие стал „Исключительный кортеж“ (2019), в котором одну из главных ролей также исполнил Жерар Депардье.

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