С юриспруденцией покончено?! Бригитте Сюзанне Хунт вновь отправляется на поиски новых карьерных горизонтов

Хотя точно неизвестно, завершилась ли карьера Бригитте в юридической фирме Emerald Legal, но в начале января об этом активно стали распространяться слухи. Однако генеральный директор фирмы Ристе Реммельгас отказался давать дополнительные комментарии о возможном расторжении трудового договора Бригитты.

Сама Бригитте также не комментировала ситуацию для Kroonika, но в своих Instagram сторис во вторник она рассказала, в какой области намерена развиваться в ближайшем будущем, и это не связано с юридической фирмой.

Дело в том, что Бригитте, которая увлеклась миром фитнеса, теперь планирует получить сертификат персонального тренера. „Перед вами будущий сертифицированный персональный тренер“, – объявила Бригитте в соцсетях. „Не просто с диагнозом, а с сертификатом программы IntensivePT“, – уточнила она, в какой области собирается повышать квалификацию.

Бригитте называет себя „зависимой от образования и фанаткой обучения“. „Поскольку в изучении юриспруденции остались более легкие предметы, я могу себе это позволить“, – отметила она, выражая надежду, что скоро будет достаточно компетентной, чтобы давать советы по фитнесу.

Из сторис Бригитте также стало известно, что стоимость обучения составляет солидные 1980 евро, а курсы начнутся 27 января.

19 октября прошлого года Бригитте участвовала в соревнованиях Fitlap Cup в Таллинне в категории fit-model. Ее целью, согласно ранним заявлениям, было попасть в первую шестерку, то есть в финал. К сожалению, она не смогла пройти предварительный этап, и дверь в финал осталась для нее закрытой. Из протокола, предоставленного Kroonika, видно, что в категории женщин выше 169 см она заняла десятое, последнее место.

Несмотря на то что Бригитте осталась последней на прошлогоднем фитнес-соревновании, в этом году она снова планирует выйти на арену вместе с сильнейшими. „С февраля мы с Аманом начнем подготовку к новому соревновательному сезону. Я в невероятном восторге и надеюсь быть в этом году хотя бы предпоследней“, – сказала Бригитте Kroonika.

Придерживаясь здорового образа жизни, Бригитте рассказала, что занимается спортом при любой возможности. „В основном 4–5 раз в неделю, особенно сейчас, когда нет учебы. Во время учебы, может быть, 3–4 раза“, – отметила Бригитте, добавив, что больше сбрасывать вес не планирует, если только ее тренер не внесет изменения в программу.

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