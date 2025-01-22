62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с актером, который младше на 20 лет

Американская оскароносная актриса Деми Мур стала причиной слухов о возможном романе с 41-летним актером Эндрю Гарфилдом. Как сообщает Daily Mail, пользователи социальных сетей заметили флирт между звездами в закулисном видео с недавней церемонии вручения премии „Золотой глобус“.

На фоне обсуждений о тайных отношениях фанаты вновь опубликовали кадры, запечатлевшие интимный момент между актерами во время наградной церемонии, состоявшейся в начале января.

На видео, размещенном аккаунтом @parismatch, видно, как Деми, получившая в тот вечер свой первый „Золотой глобус“ за главную роль в фильме „Субстанция“, держит Эндрю за руки. Они близко разговаривают и смотрят друг другу в глаза, что вызвало предположения о романтических отношениях между ними.

Ранее ресурс DeuxMoi, известный своими слухами, не всегда подтвержденными фактами, сообщил, что Эндрю Гарфилд якобы гостил у Деми Мур в ее доме в Сан-Вэлли, штат Айдахо.

На церемонии вручения премии „Золотой глобус“ Мур и Гарфилд оказались в центре внимания, разделив сцену в момент вручения ей награды за лучшую женскую роль.

Деми ранее состояла в браке с Эштоном Катчером, их союз длился с 2005 по 2013 год. До этого она была замужем за Брюсом Уиллисом, с которым прожила с 1987 по 2000 год и стала матерью троих дочерей.

Эндрю Гарфилд, в свою очередь, имел отношения с Эммой Стоун, Ритой Орой, Эшлинг Би, Алиссой Миллер и доктором Кейт Томас.

На данный момент ни Деми Мур, ни Эндрю Гарфилд никак не прокомментировали распространяющиеся слухи.

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