На Тоомпеа откроется фотовыставка Эве Кийлер „Урбанистические новеллы“
В среду, 22 января, в 11:30 вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги откроет в Художественном зале Рийгикогу персональную выставку фотохудожницы Эве Кийлер „Урбанистические новеллы“, посвященную видам Таллинна, Пярну и Нарвы.
По словам вице-спикера Рийгикогу Тоомаса Кивимяги, наблюдать за фотоискусствомочень интересно, так как оно фиксирует конкретные моменты. „Особенно когда мыговорим о городах, мы понимаем, что они постоянно формируются и меняются. Однакофотоработы Эве Кийлер позволяют нам сохранить эти моменты навсегда. Фотохудожница умело выделяет и привлекает наше внимание к деталям, которые мы в своих повседневных хлопотах, возможно, не замечаем, но которые на самом делезаслуживают нашего внимания“, – сказал Кивимяги.
В своих фотоработах Эве Кийлер последовательно документирует пространство, архитектуру и современную городскую среду. В фокусе ее внимания – фиксация многослойных пространства и времени городской среды. Серии городских видов Кийлерпредставляют собой городские новеллы или микродрамы, в которых четко отражена позиция автора.
На выставке в замке Тоомпеа представлен ряд работ из серий, созданных в Таллинне, Пярну и Нарве. В них сопоставляются яркие детали исторических районов, элементы эстетики повседневности и новые современные строения. Хотя большие города часто описываются как „машины для жилья“, фотографии Кийлер передают стремление к индивидуализму и желание отличаться от соседей.
Бо́льшая часть снимков была сделана в тихие утренние часы. Несмотря на то, что на фотографиях мало людей, их присутствие отчетливо ощущается. Проходя мимо, мы можем лишь делать предположения о том, кто живет в этих домах и каков образ жизни этих людей. Наряду с жилыми домами важную роль в работах играют и сады – как оформленная зелень, так и произвольно возникшие островки городской природы.
Эве Кийлер (р. 1960 г.) – художница, куратор и преподаватель, живущая и работающая в Таллинне. С 2015 года она преподает в Балтийском институте фильма, медиа и искусств Таллиннского университета. Документированию городских пейзажей и публичного пространства посвящен целый ряд ее персональных выставок: „Igaüks on kodus“ (2023 г.) и „Võttepaik mere ääres“ (2020 г.) в галерее „Вабадузе“; „Kõik teed viivad mereni“ в Хаапсалуской городской галерее (2021 г.); „Uued ja vanad naabrid“ в галерее „Хобузепеа“ (2019 г.) и „Linnamaastikud. Aiastatud aedlinn“ в Музее фотографии в Таллинне (2016 г.). Серии городских пейзажей Кийлер также экспонировались на Рижской биеннале современного искусства (2018 г.) и на фестивале персональных выставок „FictionsDocumentaries“ в Каркасоне, Франция (2021 г.).
Выставка „Урбанистические новеллы“ в Художественном зале на втором этаже замка Тоомпеа будет открыта до 6 марта. Посетить ее можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Выставки в Художественном зале замка Тоомпеа проводятся в сотрудничестве с Союзом художников Эстонии.