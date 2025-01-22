На Тоомпеа откроется фотовыставка Эве Кийлер „Урбанистические новеллы“

По словам вице-спикера Рийгикогу Тоомаса Кивимяги, наблюдать за фотоискусствомочень интересно, так как оно фиксирует конкретные моменты. „Особенно когда мыговорим о городах, мы понимаем, что они постоянно формируются и меняются. Однакофотоработы Эве Кийлер позволяют нам сохранить эти моменты навсегда. Фотохудожница умело выделяет и привлекает наше внимание к деталям, которые мы в своих повседневных хлопотах, возможно, не замечаем, но которые на самом делезаслуживают нашего внимания“, – сказал Кивимяги.

В своих фотоработах Эве Кийлер последовательно документирует пространство, архитектуру и современную городскую среду. В фокусе ее внимания – фиксация многослойных пространства и времени городской среды. Серии городских видов Кийлерпредставляют собой городские новеллы или микродрамы, в которых четко отражена позиция автора.

На выставке в замке Тоомпеа представлен ряд работ из серий, созданных в Таллинне, Пярну и Нарве. В них сопоставляются яркие детали исторических районов, элементы эстетики повседневности и новые современные строения. Хотя большие города часто описываются как „машины для жилья“, фотографии Кийлер передают стремление к индивидуализму и желание отличаться от соседей.

Бо́льшая часть снимков была сделана в тихие утренние часы. Несмотря на то, что на фотографиях мало людей, их присутствие отчетливо ощущается. Проходя мимо, мы можем лишь делать предположения о том, кто живет в этих домах и каков образ жизни этих людей. Наряду с жилыми домами важную роль в работах играют и сады – как оформленная зелень, так и произвольно возникшие островки городской природы.