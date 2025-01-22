ФОТО | Поздравляем! Эстонская певица и участница Vanilla Ninja станет мамой в четвёртый раз

Певица из Сетомаа разместила в Instagram фотографию своего живота с подписью „+1“, намекая на то, что в семье ожидается пополнение. Слухи о беременности Ленны дошли до редакции Kroonika еще на прошлой неделе, но певица не стала комментировать запросы журналистов.

Ленну и её мужа Лаури связывают семилетние отношения. В 2019 году, во время поездки в Лапландию, Лаури сделал Ленне предложение, а летом 2021 года они официально поженились.

39-летняя Ленна уже воспитывает двух дочерей от предыдущего союза с музыкантом Робертом Вайгла — 11-летнюю Ами и 9-летнюю Матильду. Вместе с Лаури, которому 32 года, они растят общего сына Кусти, которому сейчас 4 года.

В прошлом году на телевидении вышло шоу „Lenna ja Lauri Ilmaveerel“, посвященное созданию центра отдыха Ilmaveere в Сетомаа.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить