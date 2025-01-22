22.01.2025, 14:27
ФОТО | Гости-миллиардеры и вся большая семья в сборе! Смотрите, кто есть кто на церемонии инаугурации Дональда Трампа(1)
ФОТО: | Scanpix
20 января принял присягу 47-й президент США Дональд Трамп. Начинается его второй срок в Белом доме. На церемонию также приехала его большая и влиятельная семья и богатые гости. Какие члены семьи Дональда Трампа присутствуют на церемонии его вступления в должность?
Дональд Трамп вступил в должность во второй раз. Ранее он занимал пост президента в Белом доме с 2017 по 2021 год. Новым вице-президентом США стал Джей Ди Вэнс.
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