Шоубиз
22.01.2025, 14:27

ФОТО | Гости-миллиардеры и вся большая семья в сборе! Смотрите, кто есть кто на церемонии инаугурации Дональда Трампа

 (1)
Дети Дональда Трампа с супругами на церемонии инаугурации.
Дети Дональда Трампа с супругами на церемонии инаугурации.
ФОТО: CHIP SOMODEVILLA | Scanpix

20 января принял присягу 47-й президент США Дональд Трамп. Начинается его второй срок в Белом доме. На церемонию также приехала его большая и влиятельная семья и богатые гости. Какие члены семьи Дональда Трампа присутствуют на церемонии его вступления в должность?

Дональд Трамп вступил в должность во второй раз. Ранее он занимал пост президента в Белом доме с 2017 по 2021 год. Новым вице-президентом США стал Джей Ди Вэнс.

День инаугурации президента в Соединенных Штатах был очень важным и торжественным. Поэтому стоит обратить внимание на семью президента Трампа, которая в полном составе присутствала на церемонии его вступления в должность.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии