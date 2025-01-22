ФОТО | Гости-миллиардеры и вся большая семья в сборе! Смотрите, кто есть кто на церемонии инаугурации Дональда Трампа

20 января принял присягу 47-й президент США Дональд Трамп. Начинается его второй срок в Белом доме. На церемонию также приехала его большая и влиятельная семья и богатые гости. Какие члены семьи Дональда Трампа присутствуют на церемонии его вступления в должность?