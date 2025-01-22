Шоубиз
22.01.2025, 16:30

Построили семью! Участвовавшая в реалити-шоу Netflix эстонская красавица родила ребенка от возлюбленного, которого встретила на съемках

 
22 января поженившиеся в реалити-шоу Netflix „Love is Blind: Sweden“ эстонка Криссе-Ли и ее муж-щвед Расмус стали родителями.
22 января поженившиеся в реалити-шоу Netflix „Love is Blind: Sweden“ эстонка Криссе-Ли и ее муж-щвед Расмус стали родителями.
ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонка Криссе-Ли Хеденстедт, которая искала любовь в шведской версии реалити-шоу Netflix „Love Is Blind“, стала мамой этой ночью. Жительнице Швеции родился сын.

Эстонка Криссе-Ли Хеденстедт и её муж-швед Расмус Хеденстедт назвали своего сына Келианом. Мальчик при рождении весил 4180 граммов и был 54 сантиметра в длину. „Теперь мы некоторое время проведем в нашем „пузыре“ с малышом и будем смотреть на него вместо экранов“, — написала Криссе-Ли в Instagram, дав понять, что она возьмет паузу от социальных сетей. За ее обновлениями в Instagram следят почти 100 000 пользователей.

Криссе-Ли, которая до замужества носила девичью фамилию Кулдкепп, делилась видео процесса родов в своих соцсетях. Перед тем как родить, она провела в больнице целые сутки. Малыш появился на свет сегодня ночью в 3:09.

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