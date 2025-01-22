Построили семью! Участвовавшая в реалити-шоу Netflix эстонская красавица родила ребенка от возлюбленного, которого встретила на съемках

Эстонка Криссе-Ли Хеденстедт и её муж-швед Расмус Хеденстедт назвали своего сына Келианом. Мальчик при рождении весил 4180 граммов и был 54 сантиметра в длину. „Теперь мы некоторое время проведем в нашем „пузыре“ с малышом и будем смотреть на него вместо экранов“, — написала Криссе-Ли в Instagram, дав понять, что она возьмет паузу от социальных сетей. За ее обновлениями в Instagram следят почти 100 000 пользователей.