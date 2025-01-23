„Если бы я приехал в Эстонию на 20 часов позже, меня бы уже не спасли“. Певец Койт Тооме рассказал, как оказался на грани смерти

Наконец он добрался до Таллинна. „Скорая помощь встречала меня в аэропорту, и меня сразу увезли в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу через две вакуумные двери. В скафандрах врачи начали осматривать меня и лечить“, — рассказал Койт, описав процедуры, которые ему проводили в больнице.

Он отснял финал с латышами и литовцами, а затем вернулся домой. „Я уже не мог ходить на своих ногах. В Бангкоке я спал на скамейке, и два человека буквально занесли меня в самолёт“, — вспоминал певец.

В подкасте Тооме рассказал, что провел в джунглях почти пять недель, продержавшись дольше всех других эстоноземельцев. „Я заболел там. Никто не знал, что со мной происходит. Мне давали аспирин каждый день. Я чувствовал себя ужасно, и с каждым днем становилось все хуже“, — поделился певец. Сначала предполагали, что у него был солнечный удар. „В последние три ночи в джунглях я видел галлюцинации и у меня была температура выше 40 градусов“, — описал он свое плохое состояние.

Участникам пришлось три недели жить в малайзийских джунглях под открытым небом, в окружении опасных хищников и ядовитых насекомых. Дух и тело звезд подвергались испытаниям в играх, требующих самоотверженности, и им нужно было выживать без элементарных необходимых вещей. От Эстонии в шоу, помимо Койта Тооме, принимали участие Эве Киви, Кати Мурутар, Эрих Кригер и Кади Тоом. На производство этого экстремального приключенческого шоу в свое время было потрачено 7 миллионов крон - около 447 000 евро.

В подкасте также затронули участие Койта Тооме в эстонском шоу „Звезда джунглей“, и ведущие назвали его реалити -звездой. „Звезда джунглей“ - это реалити-шоу о выживании, которое вышло на экраны TV3 в 2004 году и где принимали участие знаменитости из Эстонии, Латвии и Литвы. Всего в шоу участвовало 15 звезд — по пять из каждой из стран Балтии.

Подкаст „Teema?“ ведут певец Яагуп Туйск и его друг Сандер Лепик. В недавнем выпуске подкаста гостем был певец Койт Тооме (46), который рассказал о том, как дважды участвовал в „Евровидении“, о своей любви к автомобилям, о дубляже голосов для персонажей в фильмах и о многих других темах.

„Утром ко мне подошла медсестра и сказала: „О, это твой второй день рождения, молодой человек, ты должен быть очень счастлив“. Если бы я приехал в Эстонию на 20 часов позже, меня бы уже не спасли. Я был на волоски от смерти“, — описал певец своё критическое состояние.

Из-за настолько рискованного случая в Эстонии больше не снимают шоу „Звезда джунглей“ и похожие передачи. „Это было на грани“, — признал Койт.

„Я подхватил в джунглях какую-то смертельную бактерию. Это было вопросом дней, когда я умру“, — вспоминает он. В больнице его лечил очень опытный врач, у которого был опыт работы в горячих точках. „Он начал меня лечить. Никто не знал, что со мной не так. Провели всевозможные анализы. Я дважды в неделю находился в изолированной палате с вакуумными дверями. В конце концов, взяли образец из позвоночника длинной иглой, так что четыре врача держат тебя, не давая двигаться, потому что, если сдвинешься хотя бы на миллиметр, можешь остаться парализованным“, — вспоминал Койт, рассказывая о происходившем в больнице.

В конце концов выяснилось, что с Койтом происходило: у него был менингит, язык высох, и он потерял ужасно много жидкости. „Белки глаз были темно-желтые, у меня была поражена печень. Реально, все начало отказывать“, — вспоминал он.

Полтора года спустя Койт победил страшную болезнь. Долгое время у него были проблемы с равновесием, и он не мог, например, танцевать. „Это было ужасно“, — описывал он произошедшее, добавив, что из-за того, что он едва не умер, у него действительно есть второй день рождения.

Его навещала в больнице и съемочная группа. „Дело дошло до того, что все были в ужасе. Это уже не было смешно“, — сказал он.

В больнице у него была небритая пять недель борода, его тело было, как дубленая кожа, и чёрным, и он потерял более 20 килограммов. Когда его мать пришла к нему в больницу, она сначала не узнала сына. „Мама уронила вещи и начала плакать. Она не узнала меня, я так сильно изменился“, — добавил Койт.

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