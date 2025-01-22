Молдова отказалась от участия в „Евровидении“. Почему?

По словам организаторов, решение было принято „после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем“. Несмотря на отказ от участия в соревновании, телеканал Moldova 1 будет транслировать в прямом эфире два полуфинала и финал в Базеле.

„Это решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. В этом году национальный отбор выявил определенные проблемы, включая снижение интереса зрителей и общего качества произведений и артистического исполнения. Этот факт вызвал негативное восприятие среди специалистов и общественности, что подчеркивает необходимость существенной реформы процесса отбора“, — заявил Корнелиу Дурнеску.

По словам директора телеканала „Молдова 1“, конкурс „Евровидение“ требует значительных затрат, в том числе на организацию национального финала, постановку шоу, продвижение артистов, проезд и проживание команды, сценическое оформление, техническое оборудование и другие сопутствующие расходы. Корнелиу Дурнеску подчеркнул, что взнос за участие Республики Молдова составляет 21 486 евро.

Директор телеканала „Moldova 1“ заявил, что TRM перераспределит ресурсы, запланированные для участия в „Евровидении“ в этом году, на другие проекты.

В этом году Молдова принимала бы участие в Евровидении в 20-й раз.

Кто фаворит этого года?

Как ранее писал Delfi, до начала 69-го международного музыкального конкурса Евровидение, который в 2025 году пройдет в Базеле, Швейцария, остается чуть меньше четырех месяцев. Хотя из 38 стран-участниц на данный момент своих представителей объявили лишь пять, букмекеры уже начали прогнозировать возможного победителя Евровидения-2025.

На данный момент лидером с вероятностью победы в 13% является Бельгия — страна, участвующая в Евровидении с 1956 года, но выигрывавшая лишь однажды, в 1986 году. На втором месте в прогнозах находится Швеция, рекордсмен конкурса, имеющая в своем активе целых семь побед.

Замыкает тройку лидеров с вероятностью победы в 7% Украина — сильный участник, который за 22 года участия в Евровидении одержал три победы. Примечательно, что Украина — единственная страна, чьи представители неизменно выходили в финал конкурса.

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