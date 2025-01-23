ТОП-10 | Cамые популярные фильмы 2024 года в Эстонии: посещаемость кинотеатров снизилась, а средняя цена билета не изменилась

В 2024 году эстонские кинотеатры посетили 2,47 миллиона человек*, что на 12,4% меньше по сравнению с 2023 годом, сообщается в отчете EFI от 21 января. Кассовые сборы составили 18,4 миллиона евро, что на 2,5 миллиона евро ниже по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость билета осталась на уровне 7,44 евро.

Аналитик EFI Эвели Рая объяснила снижение посещаемости несколькими факторами: сложной экономической ситуацией, глобальной неопределенностью и подбором фильмов в прокате.

В 2024 году на экранах было показано 446 фильмов (в 2023 году — 424), из которых 285 — новинки (в 2023 году — 282), а 161 фильм продолжал прокат с предыдущего года или был снова показан (в 2023 году таких картин было 142). Три фильма собрали более 100 000 зрителей, что соответствует результатам 2023 года.

В топ-10 самых популярных фильмов года вошли восемь иностранных и два отечественных. Семь из них — сиквелы, два — экранизации романов, а один — комикса.

10 самых популярных фильмов 2024 года в эстонском кинопрокате

„Гадкий я 4“ – 141 296 зрителей “Головоломка 2“ – 134 912 зрителей “Пришелец 2, или Возвращение Валдиса в 17 эпизодах“ – 101 634 зрителя “Дэдпул и Росомаха“ – 93 969 зрителей “Кунг-фу панда 4“ – 86 123 зрителя “Дюна: Часть вторая“ – 82 689 зрителей “Моана 2“ – 75 996 зрителей (прокат продолжается) “Гарфилд“ – 57 913 зрителей “Жизнь и любовь“ – 56 513 зрителей “Все закончится на нас“ – 56 269 зрителей

В 2024 году в прокате демонстрировалось 64 эстонских фильма, включая 29 новинок и 34 картины старых годов. Общее количество зрителей, посмотревших эти фильмы, составило 323 741 человек, что соответствует 13,1% рыночной доли (в 2023 году — 21,8%). Из новых эстонских лент 10 были игровыми, 16 — документальными, 1 — анимационным, а две картины представляли собой сборники короткометражек.

5 самых популярных эстонских фильмов в кинопрокате

„Пришелец 2, или Возвращение Валдиса в 17 эпизодах“ – 101 634 зрителя “Жизнь и любовь“ – 56 513 зрителей “Тень“ – 45 441 зритель “Львица“ – 22 298 зрителей “Два меня“ – 18 742 зрителя (прокат продолжается)

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