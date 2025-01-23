Моргенштерн вышел на связь из рехаба и прокомментировал арест его имущества в РФ

Как известно, российский суд издал указ об аресте недвижимости в РФ, принадлежащей Моргенштерну. В частности, певцу ограничили доступ к земельному участку и дому в Подмосковье, а также к еще одному нежилому зданию и трем жилым помещениям. Его обвинили в невыполнении обязанностей „иноагента“. Такой статус он получил в 2022 году.

В 2021 году исполнитель покинул Россию и выехал за границу. Сейчас он живет в Израиле, где проходит лечение в реабилитационном центре. В своем Telegram-канале Алишер отметил, что об аресте имущества узнал из новостей. Рэпер пошутил, что дом ни в чем не виноват.

„Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали... Его-то за что? Что он сделал, не понимаю. Минус два ляма баксов и горсть таблеток на завтрак. Настроение супер. Год начался замечательно“, - написал Моргенштерн.

Также он рассказал, как проходит его лечение. На днях артист начал лечение в рехабе. В конце прошлого года у него началась депрессия и были нервные срывы. У певца, который молчит о войне в Украине, также были зависимости, из-за чего он не мог продолжать концертную деятельность.

„Полет нормальный. Хожу четыре раза в сутки за таблетками, как Патрик Макмерфи, посещаю групповые терапии - одним словом кино. По ночам немного ломает, но пока терпимо. Сейчас прохожу детокс, поэтому трезво оценить состояние сложно“, - добавил рэпер.

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