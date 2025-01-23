Шоубиз
23.01.2025, 13:00

Угрожал персоналу ресторана в Таллинне стартовым пистолетом: суд вынес приговор скандальному эстонскому рэперу

 
Андрус Элбинг, известный как Beebilõust, вышел из тюрьмы в 2017 году. Тогда он был приговорен к шести месяцам лишения свободы.
Андрус Элбинг, известный как Beebilõust, вышел из тюрьмы в 2017 году. Тогда он был приговорен к шести месяцам лишения свободы.
ФОТО: Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Андрус Элбинг (43), он же рэпер Beebilõust, угрожавший работнику ресторана Ginger стартовым пистолетом в понедельник вечером, был признан судом виновным. Он был приговорен к условному тюремному заключению сроком на один год и шесть месяцев.

Если ранее в обвинении говорилось, что рэпер вошел в ресторан с похожим на оружие предметом, то в ходе досудебного расследования выяснилось, что Элбинг угрожал сотруднику ресторана стартовым пистолетом. По данным журнала Kroonika, в ситуацию была вовлечена сожительница рэпера Нинель Луук.

Поскольку обстоятельства преступления были подтверждены камерами наблюдения в ресторане, а также показаниями пострадавшего и свидетелей, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталья Душкина смогла предъявить обвинение уже через несколько дней после совершения преступления. Рэперу было предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия.

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