23.01.2025, 13:00
Угрожал персоналу ресторана в Таллинне стартовым пистолетом: суд вынес приговор скандальному эстонскому рэперу
ФОТО: Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht
Андрус Элбинг (43), он же рэпер Beebilõust, угрожавший работнику ресторана Ginger стартовым пистолетом в понедельник вечером, был признан судом виновным. Он был приговорен к условному тюремному заключению сроком на один год и шесть месяцев.
Если ранее в обвинении говорилось, что рэпер вошел в ресторан с похожим на оружие предметом, то в ходе досудебного расследования выяснилось, что Элбинг угрожал сотруднику ресторана стартовым пистолетом. По данным журнала Kroonika, в ситуацию была вовлечена сожительница рэпера Нинель Луук.
Уже подписаны?